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F1 25 30.05.2025
Симулятор, Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
6.7 10 оценок

EA раскрывает требования к характеристикам ПК и время выхода F1 25

KoRnEr KoRnEr

EA Sports объявила время запуска F1 25 по регионам. Если вы оформили предварительный заказ на Iconic Edition, вы можете начать загрузку 27 мая 2025 года в 00:00 UTC в Steam, приложении EA, PS5 и Xbox Series X|S.

Предварительная загрузка Standard Edition стартует через два дня, 29 мая, в ту же полночь UTC. Участники EA Play получат пятичасовой краткий обзор Standard Edition 27 мая, в то время как участники EA Play Pro получат полный доступ к Iconic Edition сразу. Такой поэтапный подход помогает сделать все гладко для всех, кто войдет в систему в день запуска.

Что касается ПК, есть три уровня рекомендуемого оборудования, чтобы вы могли оценить, что нужно вашей установке. Начальная конфигурация требует процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600, 8 ГБ ОЗУ и графический процессор GeForce GTX 1060 или Radeon RX 580, а также 100 ГБ места на SSD.

Если вы стремитесь к более высокой точности, сборка среднего уровня увеличивается до Intel Core i7-9700K или Ryzen 7 3700X, 16 ГБ ОЗУ и RTX 2070 Super или RX 6800.

Для тех, кто гонится за всеми визуальными улучшениями, конфигурация Ultra Max требует Intel Core i9-10900K или Ryzen 9 5900X, 32 ГБ ОЗУ и RTX 3080 Ti или RX 7900 XT, снова с 100 ГБ на SSD. Эта топовая спецификация разблокирует все расширенные функции, включая трассировку пути.

Кстати, новейший режим освещения F1 25 — это трассировка пути — шаг за пределы традиционной трассировки лучей. Он рассчитывает каждый отскок и отражение света, давая вам реалистичные тени и освещение на закате или при ночном освещении на уличных трассах. Это большая нагрузка на ваш графический процессор, но если у вас есть лошадиные силы, вознаграждением станут более реалистичные визуальные эффекты, особенно когда накатывают облака или светят прожекторы. Игра также улучшает управление автомобилем: физическая модель теперь более точно имитирует турбулентность воздуха и нагрузку на шины на основе данных испытаний и отзывов сообщества. Водители ИИ также были доработаны; они будут защищать позиции с большим количеством нюансов, выбирать окна обгона на основе доступности DRS и управлять развертыванием ERS в соответствии со стратегией гонки.

Убедитесь, что ваш ПК соответствует по крайней мере минимальным характеристикам, если вы используете эту платформу: i5 или Ryzen 5 CPU, 8 ГБ ОЗУ, GTX 1060 или RX 580 и 100 ГБ SSD. Для более плавного, более захватывающего опыта перейдите на рекомендуемую или Ultra Max сборку, чтобы включить трассировку пути и достичь более высокой частоты кадров.

Независимо от того, настраиваете ли вы сложность ИИ или тонкую настройку графики, эти технические улучшения направлены на обеспечение сбалансированной симуляции без лишней шумихи — только данные, необходимые для того, чтобы получить непревзойденный игровой опыт.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Night Driving Avenger

4К нормально освоить до сих пор не могут, а уже 8К указывают... Следующее поколение консолей и карт будет еще веселее нынешнего

4
HoganHog

На какой видяхи это уйня не работает в 60 кадров в 4к? 😁

bubenson

Гугль переводил .

HoganHog

Характеристики ПК F1 -это для каких недалёких гуков на деревьях. Писать про характеристики игры сделанной на движке для иг0р симуляторов, для конвеерного выпуска 😁