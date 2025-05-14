EA раскрывает требования к характеристикам ПК и время выхода F1 25

EA Sports объявила время запуска F1 25 по регионам. Если вы оформили предварительный заказ на Iconic Edition, вы можете начать загрузку 27 мая 2025 года в 00:00 UTC в Steam, приложении EA, PS5 и Xbox Series X|S.

Предварительная загрузка Standard Edition стартует через два дня, 29 мая, в ту же полночь UTC. Участники EA Play получат пятичасовой краткий обзор Standard Edition 27 мая, в то время как участники EA Play Pro получат полный доступ к Iconic Edition сразу. Такой поэтапный подход помогает сделать все гладко для всех, кто войдет в систему в день запуска.

Что касается ПК, есть три уровня рекомендуемого оборудования, чтобы вы могли оценить, что нужно вашей установке. Начальная конфигурация требует процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600, 8 ГБ ОЗУ и графический процессор GeForce GTX 1060 или Radeon RX 580, а также 100 ГБ места на SSD.

Если вы стремитесь к более высокой точности, сборка среднего уровня увеличивается до Intel Core i7-9700K или Ryzen 7 3700X, 16 ГБ ОЗУ и RTX 2070 Super или RX 6800.

Для тех, кто гонится за всеми визуальными улучшениями, конфигурация Ultra Max требует Intel Core i9-10900K или Ryzen 9 5900X, 32 ГБ ОЗУ и RTX 3080 Ti или RX 7900 XT, снова с 100 ГБ на SSD. Эта топовая спецификация разблокирует все расширенные функции, включая трассировку пути.

Кстати, новейший режим освещения F1 25 — это трассировка пути — шаг за пределы традиционной трассировки лучей. Он рассчитывает каждый отскок и отражение света, давая вам реалистичные тени и освещение на закате или при ночном освещении на уличных трассах. Это большая нагрузка на ваш графический процессор, но если у вас есть лошадиные силы, вознаграждением станут более реалистичные визуальные эффекты, особенно когда накатывают облака или светят прожекторы. Игра также улучшает управление автомобилем: физическая модель теперь более точно имитирует турбулентность воздуха и нагрузку на шины на основе данных испытаний и отзывов сообщества. Водители ИИ также были доработаны; они будут защищать позиции с большим количеством нюансов, выбирать окна обгона на основе доступности DRS и управлять развертыванием ERS в соответствии со стратегией гонки.

Убедитесь, что ваш ПК соответствует по крайней мере минимальным характеристикам, если вы используете эту платформу: i5 или Ryzen 5 CPU, 8 ГБ ОЗУ, GTX 1060 или RX 580 и 100 ГБ SSD. Для более плавного, более захватывающего опыта перейдите на рекомендуемую или Ultra Max сборку, чтобы включить трассировку пути и достичь более высокой частоты кадров.

Независимо от того, настраиваете ли вы сложность ИИ или тонкую настройку графики, эти технические улучшения направлены на обеспечение сбалансированной симуляции без лишней шумихи — только данные, необходимые для того, чтобы получить непревзойденный игровой опыт.