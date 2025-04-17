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F1 25 30.05.2025
Симулятор, Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
6.3 9 оценок

F1 25 будет поддерживать опцию трассировки пути Ultra Max на ПК

KoRnEr KoRnEr

EA подтвердила, что F1 25 будет иметь эксклюзивную графическую опцию для ПК под названием Ultra Max, впервые привнося в серию Path Tracing. Эта опция улучшит использование трассировки лучей в F1 25, позволяя отражающемуся освещению обеспечивать более реалистичные визуальные эффекты.

На ПК с достаточно мощным оборудованием новый режим трассировки пути F1 25 обеспечит самую реалистичную симуляцию освещения в серии на сегодняшний день. В настоящее время неизвестно, какой ПК потребуется для запуска нового режима игры Ultra Max. Тем не менее, тот факт, что он предназначен только для ПК, говорит о том, что даже PlayStation 5 Pro от Sony (с ее улучшениями RT) не справится с этой задачей.

Помимо улучшений освещения, теней и схем в целом, представлена ​​новая эксклюзивная для ПК инновация под названием Path Tracing . Расширяя технологию трассировки лучей и доступную как новая опция «Ultra Max» в графических настройках, свет теперь следует за каждым отраженным путем, включая отраженный свет и множественные отражения. Тень, свет и цвета динамически смещаются, как в реальной жизни, независимо от того, мчитесь ли вы под тысячами огней в Бахрейне или проезжаете по замку в Баку на закате. Если у вас есть ПК, на котором это можно сделать, Path Tracing — это самая реалистичная симуляция света, которую мы когда-либо предлагали. – EA Sport

На всех платформах F1 25 будет включать улучшения освещения и тоновой компрессии по всей игре. Это приведет к более драматичным световым эффектам при всех типах погоды. В отличие от предыдущих игр серии, F1 25 доступна только на платформах текущего поколения. Это позволяет Codemasters вывести визуальные эффекты серии на новый уровень, как на ПК, так и на консолях.

F1 25 будет поддерживать трассировку пути в первый день на ПК и будет поддерживать VR-гарнитуры на старте. Игра выйдет на ПК и консолях 30 мая.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
kotasha

Собственно а где разница ? да и нафиг в гонках трассировка разве что только в фото моде или повторе, не будете рассматривать отражения в активной гонке.

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hpi

Так 5090 тоже не потащит.

Юрий Пенкин

а чё скрин такой шакальный? и куда смотреть на нём?