F1 25 будет поддерживать опцию трассировки пути Ultra Max на ПК

EA подтвердила, что F1 25 будет иметь эксклюзивную графическую опцию для ПК под названием Ultra Max, впервые привнося в серию Path Tracing. Эта опция улучшит использование трассировки лучей в F1 25, позволяя отражающемуся освещению обеспечивать более реалистичные визуальные эффекты.

На ПК с достаточно мощным оборудованием новый режим трассировки пути F1 25 обеспечит самую реалистичную симуляцию освещения в серии на сегодняшний день. В настоящее время неизвестно, какой ПК потребуется для запуска нового режима игры Ultra Max. Тем не менее, тот факт, что он предназначен только для ПК, говорит о том, что даже PlayStation 5 Pro от Sony (с ее улучшениями RT) не справится с этой задачей.

Помимо улучшений освещения, теней и схем в целом, представлена ​​новая эксклюзивная для ПК инновация под названием Path Tracing . Расширяя технологию трассировки лучей и доступную как новая опция «Ultra Max» в графических настройках, свет теперь следует за каждым отраженным путем, включая отраженный свет и множественные отражения. Тень, свет и цвета динамически смещаются, как в реальной жизни, независимо от того, мчитесь ли вы под тысячами огней в Бахрейне или проезжаете по замку в Баку на закате. Если у вас есть ПК, на котором это можно сделать, Path Tracing — это самая реалистичная симуляция света, которую мы когда-либо предлагали. – EA Sport

На всех платформах F1 25 будет включать улучшения освещения и тоновой компрессии по всей игре. Это приведет к более драматичным световым эффектам при всех типах погоды. В отличие от предыдущих игр серии, F1 25 доступна только на платформах текущего поколения. Это позволяет Codemasters вывести визуальные эффекты серии на новый уровень, как на ПК, так и на консолях.

F1 25 будет поддерживать трассировку пути в первый день на ПК и будет поддерживать VR-гарнитуры на старте. Игра выйдет на ПК и консолях 30 мая.