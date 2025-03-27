Гоночный симулятор F1 25 стартует 30 мая

Codemasters анонсировала дату выхода F1 25 — гоночный симулятор стартует 30 мая на PS5, Xbox Series X/S и PC. В новом трейлере можно увидеть атмосферные кадры, но пока без демонстрации реального геймплея.

Игра возвращает сюжетный режим Braking Point. В центре истории — команда Konnersport, пытающаяся восстановиться после разрушительного события. Разработчики добавили новые настройки сложности, чтобы игроки могли сосредоточиться на сюжете.

В MyTeam 2.0 появились новые механики: теперь владелец команды получает особые перки, влияющие на управление командой. Также улучшена реалистичность трасс благодаря технологии LIDAR.

Помимо стандартного издания, будет доступна Iconic Edition с пакетом Lewis Hamilton Iconic Pack, ранним доступом на три дня и контентом по мотивам грядущего фильма "Формула-1". Подробный обзор всех нововведений выйдет в следующем месяце.