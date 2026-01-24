ЧАТ ИГРЫ
Fable Осень 2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7 399 оценок

Игроки высмеяли женскую анимацию походки у мужских персонажей в Fable

2BLaraSex 2BLaraSex

После презентации Xbox Developer Direct 2026, где Playground Games показала новый геймплейный трейлер перезапуска Fable, многие игроки заметили, что герои-мужчины ходят с заметным покачиванием бедер, которое больше похоже на женскую походку. Это вызвало волну насмешек и критики в соцсетях.

Трейлер продемонстрировал открытый мир игры, систему создания персонажа (включая возможность выбрать мужского протагониста) и другие механики. Однако внимание сообщества привлекла именно анимация движения: в кадрах, где персонаж идет по деревенской тропинке, бедра заметно раскачиваются, словно женского персонажа заменили на мужчину. Блогер Mangalawyer иронически отметил:

Похоже, разработчики Fable забыли добавить мужественные анимации для мужских персонажей, потому что никто в команде не идентифицирует себя таковым.

Видео является очередным доказательством слухов о том, что изначально главным героем должна была быть женщина. Однако после резкой критики игрового сообщества разработчики явно решили пересмотреть свое решение и добавить в игру редактор персонажа с возможностью играть любым полом.

Слух: возможность менять внешность в Fable появилась после критики в сети, а дата выхода игры зависит от GTA 6

Fable - культовая RPG-серия с элементами юмора и морального выбора. Перезапуск обещает сохранить британский юмор и открытый мир. Релиз игры запланирован на осень 2026 года на Xbox, PC и PlayStation 5.

Egik81

У меня складывается впечатление что игроки не понимают что такое Fable на самом деле.

64
ModestDL

Скорее разрабы не понимают что такое Fable на самом деле.

58
Simulyant

у меня складывается впечатление , что Fable не понимает кто такие игроки.

32
D4GoldenHour

Так оно и есть.

12
MNM 777

Андромеда вспомнилась

49
enigmahas

АХАХХАХА

7
SexualHarassmentPanda

А с неё это и началось ) Уже тогда люди спрашивали ребят а чё с анимацией? Что с лицами?

17
Nill Kravets

что мне подсказывает что именно такое они и выпустят

3
0ncnjqybr

Че удивляться, когда у них гг списан с вот этого существа

37
CheckDevNull
Че удивляться, когда у них гг списан с вот этого существа.
50
oa3uc
36
enigmahas

Я не пойму это мужик или баба, и что такое транс-фем, даже у инопланетян есть мужское и женское.

13
Bertha Boon

Сейчас больше внимания обращается на очень цветное население городов, в то время если посмотреть на показанный ролик, то все "разбойники" в нём это исключительно белые люди

25
Night Strider

Во всех частях такое было еще до вок повесточной пандемии

9
Bait795

моды это поправят заманят и оставят только тип женский и мужской или тупа отбелят как в фильме железное небо!В фабле же всегда была власть белых особенно в конце когда прокачивал ветку магии и шел по светлому пути!

KookyPentheus

Опа так этоже новый Драгонс эйдж

20
Akki1

Скорей хогварц

4
saa0891

Надо думать выйдет очередная хрень от гондурасов для гондурасов.

16
oa3uc
9
SexualHarassmentPanda

Проблема в том, что гондурасы играют в твиттер а не в игры. По этому опять никто не купит а причины провала опять будут называть всё что угодно кроме очевидных. Скажут да это из за того, что игра вышла в том же году что и ГТА по этому у нас шансов вообще не было по сути.

2
Sheffskiy

Давай малыш, двигай попочкой, сочной попочкой... возвращаясь домой к мужу она должна быть готова принять в себя многое... пройти испытания, проявить спецстарания... удовольствие сладости, счастье от радости.

15
Vad Pvn

Короче понятно что за игра будет и кто её делал, разнообразные Dei специалисты под предводительством SJW менеджеров...

12
МАХАН МАХАНОВИЧ

Тут говорят и оригинальные игры такие же были, типа не надо приплетать

9
Vad Pvn МАХАН МАХАНОВИЧ

Я смотрю ты школота, я все части прошёл, там был стёб над тридворасами, а не потакание тридворасам...

11
МАХАН МАХАНОВИЧ Vad Pvn

Дед, тебе в это гвно играть. Я лишь утвердиться хотел, так ли это.

8
yariko ookami

В студии разработчика:

-Мы ввели тип тела 1/2/3, но это мало повестки. Ваши предложения?

-Давайте сделаем походку всех "типов" одинаковой и бюджет за одним сэкономим!

11
UnemotionalHumster

Да че все так переживают? Уверен, что у женской версии перса, будет мужская походка)))

9
Great-heartedElio

и член

9
0ncnjqybr Great-heartedElio

И борода

5
dirty bat 0ncnjqybr

в двух местах 😆😆

1
