Игроки высмеяли женскую анимацию походки у мужских персонажей в Fable

После презентации Xbox Developer Direct 2026, где Playground Games показала новый геймплейный трейлер перезапуска Fable, многие игроки заметили, что герои-мужчины ходят с заметным покачиванием бедер, которое больше похоже на женскую походку. Это вызвало волну насмешек и критики в соцсетях.
Трейлер продемонстрировал открытый мир игры, систему создания персонажа (включая возможность выбрать мужского протагониста) и другие механики. Однако внимание сообщества привлекла именно анимация движения: в кадрах, где персонаж идет по деревенской тропинке, бедра заметно раскачиваются, словно женского персонажа заменили на мужчину. Блогер Mangalawyer иронически отметил:
Похоже, разработчики Fable забыли добавить мужественные анимации для мужских персонажей, потому что никто в команде не идентифицирует себя таковым.
Видео является очередным доказательством слухов о том, что изначально главным героем должна была быть женщина. Однако после резкой критики игрового сообщества разработчики явно решили пересмотреть свое решение и добавить в игру редактор персонажа с возможностью играть любым полом.
Fable - культовая RPG-серия с элементами юмора и морального выбора. Перезапуск обещает сохранить британский юмор и открытый мир. Релиз игры запланирован на осень 2026 года на Xbox, PC и PlayStation 5.
