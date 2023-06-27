Fable могла быть игрой Activision и называться Jesus 2000 ©

Рианнон Беван опубликовала полный отчет о разработке первой Fable, раскрывающий некоторые действительно интересные курьезы, такие как первое название игры: Jesus 2000, которое особенно понравилось Питу Хоули, тогдашнему руководителю производства в Lionhead, и возможность того, что это была игра от Activision.

Беван взял интервью у некоторых разработчиков игры, включая Питера Молинье, основателя Lionhead, и получил очень забавный отчет о тех годах:

«Все, что я помню об Jesus 2000, это то, что Пит нашел это название самым смешным в мире. Мы все были пьяны, скажем так. Но мы также были довольно накуренными».

Каким бы ни было происхождение этого странного названия, которое затем было заменено на Wishworld и, наконец, на Project Ego, прежде чем стать Fable, большая часть дизайна игры была сделана таким образом, что когда было решено сделать из нее RPG, был выбран комедийный стиль, потому что многие из команды разработчиков считали фэнтези тех лет слишком серьезными.

Говоря об Activision, это был первый издатель, профинансировавший игру, однако затем Microsoft понадобились эксклюзивные игры для своего Xbox, а остальное, как говорится, уже история.