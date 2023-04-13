Fabledom 13.04.2023
7.1 8 оценок

Релизный трейлер строительного симулятора сказочного королевства Fabledom

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monk70
Новости

Инди-разработчик Grenaa Games в сотрудничестве с издателем Dear Villagers сообщили, что их градостроительный симулятор сказочного королевства Fabledom вышел в раннем доступе Steam. Приготовьтесь к самому уютному занятию по созданию собственной заколдованной деревни.

Как и во всех хороших сказках, на горизонте есть что-то злое, поэтому вам придется укреплять свою крепость и сражаться с соседними колониями за господство в королевстве. Соберите армию, выберите своего чемпиона и защитите свое королевство от злых соседей и миньонов. Или отправляйтесь вперед и побеждайте, отправив своего героя сражаться от вашего имени в могучем приключении, чтобы собрать эпическую добычу и снаряжение.

Дипломатия — это название игры в феодальные времена, и обширная механика переговоров в Fabledom позволяет вам объединяться для взаимного интереса — или сражаться за господство. Романтика будет сильно влиять на то, как вы играете в игру и взаимодействуете с соседями, и каждое ухаживание приносит новые способы сделать вашу деревню важной для региона.

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