Factorio получит новую функцию, которую долгое время считали слишком хардкорной

С выходом дополнения Space Age стратегическая игра Factorio получит интересную функцию, о которой на протяжении нескольких лет просили самые заядлые фанаты игры. Однако разработчики посчитали ее "слишком хардкорной".

Речь идет о так называемых параметризованных чертежах — настраиваемом инструменте, который позволит игроку указывать в окне интерфейса определенные параметры, которые, в свою очередь, будут влиять на форму ряда строений. Это позволит, например, эффективно и быстро построить в игре несколько нужных чертежей, сохранив при этом возможности кастомизации.

Параметризованные чертежи не будут иметь конкретной конфигурации объекта. Вместо этого они будут функционировать как общая формула, для которой игроки могут указать ряд заданных параметров. Когда мы решим использовать определенный пресет, на экране появится окно с деталями, которые нужно будет определить.

Важно, что эта опция позволит даже установить зависимость одних параметров от других. Это значит, что не нужно будет задавать каждый из них отдельно, если некоторые уже заданы и связаны зависимостью. Например, можно будет установить, что второй числовой параметр в данной конструкции всегда удваивает значение первого, так что при строительстве нужно будет заполнить только одно поле.

Однако давайте вернемся к началу. Почему разработчики Factorio все-таки решили внедрить в игру столь продвинутую функцию? Как заявил главный дизайнер игры Михал "kovarex" Коварик, причиной смены решения стал опыт, который за годы работы научил разработчиков, что игроков, любящих строительные симуляторы, нельзя недооценивать.

Тем не менее, этот инструмент предназначен в основном для "хардкорных" игроков. Об этом свидетельствует тот факт, что kovarex сравнивает ее с программированием.

Factorio уже много раз сравнивали с программированием, и этот инструмент — лишь еще одна часть этой аналогии.

Хотя функция, о которой идет речь, уже завершена, мы не знаем, когда именно она появится в Factorio. Это связано с тем, что нам неизвестна дата выхода DLC Space Age. Ожидается, что оно выйдет в 2024 году.