Factorio получит новую функцию, которую долгое время считали слишком хардкорной

С выходом дополнения Space Age стратегическая игра Factorio получит интересную функцию, о которой на протяжении нескольких лет просили самые заядлые фанаты игры. Однако разработчики посчитали ее "слишком хардкорной".
Речь идет о так называемых параметризованных чертежах — настраиваемом инструменте, который позволит игроку указывать в окне интерфейса определенные параметры, которые, в свою очередь, будут влиять на форму ряда строений. Это позволит, например, эффективно и быстро построить в игре несколько нужных чертежей, сохранив при этом возможности кастомизации.
Параметризованные чертежи не будут иметь конкретной конфигурации объекта. Вместо этого они будут функционировать как общая формула, для которой игроки могут указать ряд заданных параметров. Когда мы решим использовать определенный пресет, на экране появится окно с деталями, которые нужно будет определить.
Важно, что эта опция позволит даже установить зависимость одних параметров от других. Это значит, что не нужно будет задавать каждый из них отдельно, если некоторые уже заданы и связаны зависимостью. Например, можно будет установить, что второй числовой параметр в данной конструкции всегда удваивает значение первого, так что при строительстве нужно будет заполнить только одно поле.
Однако давайте вернемся к началу. Почему разработчики Factorio все-таки решили внедрить в игру столь продвинутую функцию? Как заявил главный дизайнер игры Михал "kovarex" Коварик, причиной смены решения стал опыт, который за годы работы научил разработчиков, что игроков, любящих строительные симуляторы, нельзя недооценивать.
Тем не менее, этот инструмент предназначен в основном для "хардкорных" игроков. Об этом свидетельствует тот факт, что kovarex сравнивает ее с программированием.
Factorio уже много раз сравнивали с программированием, и этот инструмент — лишь еще одна часть этой аналогии.
Хотя функция, о которой идет речь, уже завершена, мы не знаем, когда именно она появится в Factorio. Это связано с тем, что нам неизвестна дата выхода DLC Space Age. Ожидается, что оно выйдет в 2024 году.
играть в эту трешню ни о чем больше 2 секунд это уже хардкор
Тебе наверное не привычно, что там думать надо, а не "Press F to win"?
мне ближе раздумья о прекрасном а не раздумья над действиями в трешаке чтобы циферки ничего не значащие собрать тк там ни сюжета ни гейплея ничего… лучше уж в шахматы сыграть подумать чем в этот кал, то для мозга тип полезнее и вообще интереснее гораздо
Это в сортире на телефоне поиграть?:)
Ты игру то запускать пробовал? Там геймплей и сюжет несколько лет как есть. Просто за ручку не водят.
Шахматы и правда хорошая игра и возможно кому то она интереснее, просто в Фактории огромное количество мест, где надо думать и планировать и где действие в одном месте может влиять на десятки других мест, мне вот как любителю шахмат - это интересно. Просто тут у короля огнемет, а вражеские фигуры плюются кислотой и набегают по 50 штук.
блин, а ведь говорили мне камеру фронтальную заклеить… до чего технологии дошли а я не верил… да правда пасьянс паук играю…. там такоооой сюжет просто чума, но за ручку не водят и «пресс F ту вин” отсутствует тип не для всех… а сюжет просто межгалактический там и короли и дамы и если играть вольтом то надо слушаться командира… туз не на месте (прям как в том казино)…пользователь сам себе командир может делать что сам захочет прикажет своим войскам с ним самим напасть и пойдет в атаку. Всего в игре 4 зоны. Т.е. карты и там есть 4 зоны… тройки и пятерки набигают на карты высших мастей… и сохраняться можно !!!
Сохранятся для слабаков. Представь что это рогалик - одна жизнь на всю игру и при смерти перса теряешь весь шмот.