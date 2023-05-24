Анонсирована Fairgame$ - экшен, про ограбление банков и корпораций ©

До начала основной презентации PlayStation Showcase 2023 зрителям был показ трейлер новой игры про ограбления под названием Fairgame$. Эта игра станет дебютной для студии Haven Studios Джейда Рэймонда.

Дата выхода не объявлена, но Fairgames известно, что новинка станет одновременно доступна на PlayStation 5 и ПК. Это многопользовательская игра с живым сервисом, так что можно ожидать интересных механик.

Сама студия Haven было открыта в марте 2021 года, и сразу подписала соглашение с Sony о разработке нового и оригинального многопользовательского проекта уровня "AAA" для платформы PlayStation. Всего год спустя Haven официально стала студией PlayStation. Как тогда говорили боссы Sony, недавно собранная команда заинтересовала их своим подходом к созданию современного многопользовательского продукта, который объединяет игроков позитивным и содержательным образом. Что скрывается за этими словами и какой будет игра — трудно предположить. Ждем первых подробностей и живого геймплея!