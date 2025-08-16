Fairgame$ якобы отменена: аналитик Майкл Пахтер утверждает, что Sony "сбилась с пути"

В новом выпуске подкаста Pachter Factor известный аналитик Wedbush Securities Майкл Пахтер сделал громкое заявление: проект Fairgame$, над которым работала студия Haven Джейд Реймонд, может быть отменён.

По словам Пахтера, уход Реймонд из Sony и закрытие ряда проектов напрямую связаны с неудачной стратегией компании в сфере игр-сервисов. Аналитик напомнил, что в мае официально объявили лишь о переносе релиза Fairgame$ с 2025 на 2026 год. Однако теперь, по его утверждению, проект вовсе не увидит свет.

Fairgame$ позиционировалась как «конкурентный опыт ограбления» для PlayStation 5 и PC. Игра должна была стать частью курса Sony на развитие многопользовательских сервисов. Но после провалов Concord и The Last of Us Online возможная отмена ещё одного амбициозного проекта выглядит тревожным сигналом.

Пахтер жёстко раскритиковал курс Sony, заявив, что компания сделала ставку не на те приобретения. В качестве примера он привёл покупку Bungie за $3,6 млрд:

«Они заплатили в десятки раз больше, чем стоила студия с реальными доходами. Bungie хороши, но их оборот — всего около $300 млн. Вместо этого Sony могла купить King, Supercell или Zynga — тех, кто действительно умеет в игры-сервисы. Но они пошли другим путём и превратили разработчиков одиночных игр в команду по производству сервисных проектов».

Аналитик подчеркнул, что эта стратегия привела к закрытию Concord, ликвидации студий и увольнению Джейд Реймонд.

«Они плохие менеджеры. Они не знают, что делают. Sony сбилась с пути», — добавил Пахтер.

Со своей стороны, Sony ранее признала, что запуск live-сервисного направления оказался сложнее, чем ожидалось, но пообещала учесть ошибки. Тем не менее, если информация Пахтера подтвердится, потеря Fairgame$ станет ещё одним болезненным ударом по амбициям компании в этой области.