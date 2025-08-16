Fairgame$ якобы отменена: аналитик Майкл Пахтер утверждает, что Sony "сбилась с пути"

В новом выпуске подкаста Pachter Factor известный аналитик Wedbush Securities Майкл Пахтер сделал громкое заявление: проект Fairgame$, над которым работала студия Haven Джейд Реймонд, может быть отменён.
По словам Пахтера, уход Реймонд из Sony и закрытие ряда проектов напрямую связаны с неудачной стратегией компании в сфере игр-сервисов. Аналитик напомнил, что в мае официально объявили лишь о переносе релиза Fairgame$ с 2025 на 2026 год. Однако теперь, по его утверждению, проект вовсе не увидит свет.
Fairgame$ позиционировалась как «конкурентный опыт ограбления» для PlayStation 5 и PC. Игра должна была стать частью курса Sony на развитие многопользовательских сервисов. Но после провалов Concord и The Last of Us Online возможная отмена ещё одного амбициозного проекта выглядит тревожным сигналом.
Пахтер жёстко раскритиковал курс Sony, заявив, что компания сделала ставку не на те приобретения. В качестве примера он привёл покупку Bungie за $3,6 млрд:
«Они заплатили в десятки раз больше, чем стоила студия с реальными доходами. Bungie хороши, но их оборот — всего около $300 млн. Вместо этого Sony могла купить King, Supercell или Zynga — тех, кто действительно умеет в игры-сервисы. Но они пошли другим путём и превратили разработчиков одиночных игр в команду по производству сервисных проектов».
Аналитик подчеркнул, что эта стратегия привела к закрытию Concord, ликвидации студий и увольнению Джейд Реймонд.
«Они плохие менеджеры. Они не знают, что делают. Sony сбилась с пути», — добавил Пахтер.
Со своей стороны, Sony ранее признала, что запуск live-сервисного направления оказался сложнее, чем ожидалось, но пообещала учесть ошибки. Тем не менее, если информация Пахтера подтвердится, потеря Fairgame$ станет ещё одним болезненным ударом по амбициям компании в этой области.
Походу уже не верит🤣
Купить King чтобы на PS5 пилить 3 в ряд это конечно гениальный бизнес план. За 3.6 миллиарда получили не только доходы Bungie а целую экспертизу в сервисах которую не купишь за год. Отменить сомнительный проект до релиза это признак адекватности а не провала стратегии. Джейд Реймонд ушла и всё, компания выпускающая хиты за хитами сбилась с пути. Пока этот вещает, консоли продаются десятками миллионов.
Та самая экспертиза, что признала конкорд перспективной игрой? Ну ok, че.
только в какие игры то по итогу на этих десятках миллионов играют? фифа и колда и им подобные. У большинства людей нет времени пробовать очередную онлайн помойку, аналоги которой давно есть. А то что сони не стоило вообще соваться в этот поезд это точно. Столько лет, денег и человеко-часов просрали, что могли несколько сюжетных блокбастеров сделать.
Сони ВСЁ😔
И кто-то там ещё пищал о репутации Сони и прочем бреде.
туда и дорога
В любом случае отмена многопользовательского сервис - дерьма радует. Может в Сони кто-нибудь со временем вспомнит чем прославилось игровое подразделение корпорации и вернёт все вспять.
А давайте вспомним из-за чего это самое подразделения прославилось и появились те самые эксклюзивы. Когда вышла PS3 она обладала кучей проблем: от сложной архитектуры, до цены выше прямого конкурента. Мультиплатформа на PS3 была хуже, чем на Xbox 360. По цене Xbox 360 был и вовсе подарком. Даже несмотря на DVD вместо Blu-ray и красный огонь смерти, коробокс рвал и метал, когда на PS3 тот же RDR шел в 640р с пониженной детализацией. И тут Sony решила просто клепать игры. А что сейчас? Коробокс не то, конкурирует с Sony - он свои игры выпускает на плойке. Sony, поняв что им нечего бояться, стали сыпать ремастеры и каловые игры-сервисы. Ведь зачем что-то делать, когда большинство игр есть на playstation? И даже игры конкурента. Вывод: если нет конкуренции, то происходит вот такая ситуация, когда крупнейшая корпорация вместо выпуска хороших игр только и делает, что плодит ремастеры и непонятные онлайн проекты, которые живут неделю. Да да, вспоминаем Concord.
Может не надо было так прямо заявлять?
С такой главной геройкой, хорошо что отменили.
Это ж инстасамка