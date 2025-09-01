Похоже, дела действительно плохи: геймдиректор Fairgame$ покинул студию

Будущее Fairgame$, амбициозной игры-сервиса от Haven Studios, оказалось под большим вопросом. Стало известно, что геймдиректор работающий над игрой Дэниел Драпо покинул студию и перешёл в Warner Bros., где займёт пост креативного директора.

Это серьёзный удар для команды: Драпо проработал над Fairgames более четырёх лет и стал уже второй ключевой фигурой, ушедшей с проекта после соосновательницы студии Джейд Реймонд. Его уход прошёл максимально тихо — без заявлений и объяснений, лишь с обновлением профиля на LinkedIn.

Драпо — опытный разработчик, за плечами которого Shadow of the Tomb Raider, Rainbow Six: Siege и Splinter Cell: Blacklist. Однако его уход может поставить крест на будущем Fairgames, который и без того сопровождался слухами о проблемах в разработке.

Анонсированная в 2023 году игра с тех пор практически не показывала признаков жизни. Fairgames обвиняли в сходстве с Hyenas от Creative Assembly, а теперь, на фоне закрытых Concord и Marathon, всё громче звучат разговоры о её возможной отмене.

Fairgames должна была стать частью стратегии Sony по развитию игр-сервисов. Но, кроме Helldivers 2, этот курс принёс лишь череду провалов. В такой ситуации проект Haven Studios всё больше напоминает ещё один неудачный эксперимент, нежели будущий хит.