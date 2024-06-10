Ретро-шутер Fallen Aces в стиле комиксов выйдет 14 июня

Трэй Пауэлл и Джейсон Бонд, разработчики игры, представили новый трейлер своего стильного шутера от первого лица Fallen Aces. Действие игры разворачивается в 1990-е годы в жестоком городе Свичблейд.

Главный герой, агент A.C.E.S., когда-то вместе со своими товарищами хранили порядок на улицах. Но теперь все его коллеги погибли от рук бандитов, и ему в одиночку предстоит разобраться с преступностью.

В ход идут любые подручные средства: сковородки, крышки от мусорных баков, огнетушители, гарпуны, бутылки и многое другое. Визуальная стилистика Fallen Aces выполнена в стиле комиксов. Все ролики, персонажи и окружение отрисованы вручную, без использования ИИ.

Первый эпизод игры станет доступен уже 14 июня 2024 года. Проект будет находится в режиме раннего доступа, который продлится как минимум год или два.