Новый геймплейный трейлер космической стратегии Falling Frontier ©

Stutter Fox Studios представили новый трейлер Falling Frontier, в котором рассказывается о корабле-разрушителе класса Hano, который был переработан для грядущей научно-фантастической RTS.

В этом геймплейном трейлере вы увидите в действии TFV Caligula Hano Destroyer и TFV Richmond Hano Destroyer. Новый геймплей Falling Frontier также дает нам возможность взглянуть на переработку боя в игре, включающую новые боевые механики и возможности.

Falling Frontier выйдет на ПК через Steam, Epic Games Store и GOG в 2023 году.