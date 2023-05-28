Falling Frontier 2023 г.
6.7 45 оценок

Новый геймплейный трейлер космической стратегии Falling Frontier

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butcher69
Новости

Stutter Fox Studios представили новый трейлер Falling Frontier, в котором рассказывается о корабле-разрушителе класса Hano, который был переработан для грядущей научно-фантастической RTS.

В этом геймплейном трейлере вы увидите в действии TFV Caligula Hano Destroyer и TFV Richmond Hano Destroyer. Новый геймплей Falling Frontier также дает нам возможность взглянуть на переработку боя в игре, включающую новые боевые механики и возможности.

Falling Frontier выйдет на ПК через Steam, Epic Games Store и GOG в 2023 году.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Victor Dukoff

Дизайн кораблей вызывает чувство дежавю. Игру случайно делают не по лицензии по книгам и сериалу Expanse?

1
dexex

может еще и переведет кто

0