Создатель Fallout спустя 28 лет раскрыл, кто сбросил первую ядерную бомбу

Спустя десятилетия споров создатель серии Fallout наконец объяснил, кто начал апокалипсис. Хотя сериал Fallout официально заявил, что первая ядерная бомба была сброшена Vault-Tec, в играх это никогда не было столь однозначно. Создатель Fallout Тим Кейн заявил в 2023 году, что первой действовала Китай, и теперь он выпустил видео с подробным объяснением ситуации.

В видео, доступном на YouTube, Тим Кейн объясняет, что Китай сбросил первую ядерную бомбу в ответ на неоднократные нарушения США договора ООН. После того как Китай обнаружил незаконные исследования биологического оружия в США, американцы просто переместили исследования на другую площадку, вместо того чтобы прекратить их. Когда стало ясно, что дипломатия потерпела неудачу, Китай сбросил первую бомбу в ответ.

Почему Китай сбросил первую ядерную бомбу в Fallout США не свободны от вины

Интересно, что Тим Кейн отмечает, что был удивлён, узнав, что вопрос о первой ядерной бомбе стал предметом дебатов. Некоторые детали в игре указывают на то, что Китай действовал первым, но без явного подтверждения всегда можно было спорить за любую точку зрения. Даже сейчас вопрос о том, кто спровоцировал конфликт, остаётся открытым, причём Кейн отмечает, что как китайская ядерная бомба, так и американские исследования биологического оружия могут считаться действительными побудительными причинами.

Он также уточняет, что технически ничто из этого не является каноном Fallout. Хотя команда, стоявшая за оригинальной игрой, писала её с учётом этих идей, они никогда не были записаны в документе дизайна, и сейчас Bethesda управляет франшизой. Кейн признаёт, что пользователям это может не понравиться, но сравнивает это со своей точкой зрения на белый шоколад. «Мне не нравится, что белый шоколад существует, но он существует».

В Fallout всё ещё есть другие интересные секреты Не всё раскрывается в игре

Объяснение того, кто нанёс первый ядерный удар, — не единственная интересная деталь в новом видео Кейна. Он также углубляется в другие подробности неписаной лоры оригинальной игры. Ещё одним откровением стало то, что персонажи, выбранные для выхода из Убежища в первой игре, были выбраны по лотерее, которая, вероятно, была сфальсифицирована с целью избавиться от нелюбимых или проблемных личностей, а не выбрать бесстрашных исследователей.

Однако не всё, что оставалось расплывчатым в оригинальном Fallout, имеет конкретное объяснение. Кейн поясняет, что у команды не было консенсуса относительно того, кем был Гарольд, просто он был «странным». Хотя сам Кейн «как бы считал», что Гарольд был гулем, не было одного правильного ответа.

Большинство деталей в оригинальном Fallout раскрываются через диалоги или элементы окружающей среды где-то в игре, но получить ответы о идеях, которые никогда не были прояснены, очень интересно. С момента выхода Fallout прошло 28 лет, и пользователи до сих пор очарованы его секретами.

Интересный факт: Тим Кейн не только создал Fallout, но и был ведущим программистом в оригинальной Diablo. Он также известен тем, что записывает видео с подробными разъяснениями механик и лоры классических игр, которые он помогал создавать, делясь уникальными знаниями, которые иначе были бы утеряны для истории игровой индустрии.