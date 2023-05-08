Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game 30.09.1997
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Создатель Fallout вспоминает давно похороненную постапокалиптическую RPG

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R_Mor
Новости

Закрытие студии Troika Games обычно вызывает ассоциации с дебютом Vampire: The Masquerade - Bloodlines и погребением шансов на продолжение этой недооцененной ролевой игры (по крайней мере, со стороны создателей оригинала). Тем не менее, это не единственный проект, который умер вместе со студией.

Недавно Тим Кейн - соучредитель Troika Games и один из создателей Fallout - рассказал о потенциальной игре по вселенной "Властелина колец", которая так и не вышла за рамки ранней демо-версии. Та же участь постигла проект под кодовым названием Epic - постапокалиптическую ролевую игру от создателей Vampire: The Masquerade - Bloodlines и Arcanum,

Демо, о которой Кейн рассказывает в новом материале на своем YouTube-канале, отнюдь не нова. Эти кадры уже циркулировали в сети через год после распада Troika Games, в 2006 году. Интересно, что у создателя нет собственных видеороликов Epic, и ему пришлось использовать кадры с другого ютуб-канала.

Для Кейна этот материал был лишь поводом поделиться информацией о так и не вышедшем проекте, история которого началась с попытки купить права на Fallout у студии Interplay.

Epic должна была стать полностью трехмерной, но изометрической ролевой игрой, в которой игроки оказались бы в разрушенном, враждебном мире, разделенном между четырьмя фракциями: варварами холодного севера, пустынными Хранителями Ржавчины на западе, болотными людьми на юге и восточной Империей, пытающейся сохранить остатки цивилизации.

При создании персонажа вы выбирали бы происхождение и предысторию, которые определяли доступные навыки. На практике это заблокировало бы доступ к способностям из некоторых деревьев, если только мы не вложились в т.н. промежуточные навыки (кросс-скиллы) вроде запугивания (для вора и боевой специализации).

Все это будет иметь очень открытую структуру: история развивалась бы на основе решений игрока (читай: какую фракцию поддержим). В дополнение к четырем основным фракциям были и множество второстепенных.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Victor Dukoff
На практике это заблокировало бы доступ к способностям из некоторых деревьев, если только мы не вложились в т.н. промежуточные навыки (кросс-скиллы) вроде запугивания (для вора и боевой специализации).

Так это же по сути та же прокачка из Арканума, который тоже сделан тройка Геймс.

Там. если кто не в курсе, нельзя одновременно усидеть на двух стульях магии и технологии. Они дают усиливающиеся взаимные штрафы.

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