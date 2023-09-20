Создатель серии Fallout поделился своими идеями о возможном ремейке культовой классики ©

Тим Кейн публикует очередные видеоролики в рамках серии "Кейн об играх" на YouTube, в которых он обсуждает различные вопросы, связанные с его работой в качестве игрового дизайнера. В последнем ролике американец отвечает на интригующий вопрос: как один из отцов серии Fallout представляет себе ремейк первой части культовой серии?

Этот вопрос Кейну задал Эван Чантланд, который также принимал участие в разработке первого Fallout, будучи тестером PC-версии игры. При этом он предложил примеры новых возможностей, которые можно было бы включить в обновление этой постапокалиптической игры.

Однако разработчик отверг одно из этих предложений. Кейн ни в коем случае не хотел бы, чтобы в ремейке Fallout появилось базовое строительство прямо из четвертой части серии. Тем не менее, он подготовил свой собственный длинный список изменений.

Кейн отметил, что, по его мнению, ремейк Fallout должен быть той же самой игрой, только "лучше и современнее". В двух словах это означает удаление или доработку наименее удачных элементов, а также доработку или добавление тех, на которые у разработчиков не хватило времени.

Вместо этого разработчик согласился с предложением Чантланда сделать всю карту доступной для исследования, возможно, с помощью процедурной генерации "пещер, гор и т.д." как в Arcanum (только "лучше", чем в той постановке).

От Arcanum Кейну также хотелось бы видеть более сильную реакцию мира на персонажа игрока, будь то в виде комментариев к экипировке, оружию, спутникам и действиям игрока, заселения зачищенных локаций (например, замена населения города на бандитов или радиоактивную фауну) или внесения изменений в карту как следствие действий протагониста.

Кейн также в очередной раз упомянул о доработке искусственного интеллекта (в основном компаньонов) и "чистке" интерфейса (например, чтобы им было проще управлять с помощью мыши и клавиатуры). В механическом плане он также хотел бы внести небольшие изменения в систему S.P.E.C.I.A.L. (в основном усилить харизму и немного сбалансировать интеллект и ловкость) и увеличить предельный уровень персонажа (возможно, даже убрать его совсем, хотя он признает, что это было бы рискованным шагом).

Кроме того, разработчик задумался о модернизации визуального оформления Fallout: это и подготовка "той же, но более детализированной" графики и различные изменения перков (например, "Разведчик", который снижал вероятность иногда интересных случайных встреч), и, конечно, устранение различных ошибок.

Кейн понимает, что некоторые из этих модификаций потребуют огромного объема работы. Особенно это касается "реактивного" мира, который потребует написания новых диалогов

Тем не менее, многие из них необходимы, чтобы, в конце концов, сделать игру такого возраста привлекательной для современной аудитории и позволить ветеранам открыть для себя то, что было неизвестно в оригинале. И, самое главное, чтобы, несмотря ни на что, Fallout оставался той самой игрой, которая почти 26 лет назад вошла в историю видеоигр как одна из самых значимых ролевых игр.