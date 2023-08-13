Авторы Fallout: Sonora показали обложку дополнения Dayglow

Работа над дополнением Dayglow (Сияние дня) для фанатской игры Fallout: Sonora, созданной на основе Fallout 2, ближется к завершению, и по этой причине команда Nevada Band начала делиться деталями о нём.
Исходя из информации с их группы Вконтакте дополнение будет посвящено городу Сияние дня (Dayglow), построенном на месте разрушенного Сан-Диего (штат Калифорния), попасть в который можно будет по достижению 7 уровня. Сияние дня ранее неоднократно упоминался в таких играх серии Fallout как Fallout 2 и Fallout: New Vegas.
Недавно авторы опубликовали иллюстрацию обложки дополнения с видом на Сияние Дня. Общая архитектура зданий и красное небо сильно напоминает обложку оригинальной Fallout 1997 года.
Согласно заявлению команды дополнение Dayglow уже практически готово и выйдет до конца 2023 года. Оригинальная версия Fallout: Sonora вышла в 2020 году и была тепло принята фанатами классических игр серии Fallout за аутентичность и соответствие оригиналу.
Очередной мод который никогда не выйдет в свет? Сколько уже понаобещанно всяких дополнений, и переделок. И где они все?
ну некоторые свет увидели .Правда они всратые .
А в Сонору стоит попробовать поиграть? Геймплей интересный придумали?
Я не играл, но друг нахваливал