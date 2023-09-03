Для Fallout: Sonora вышло дополнение Dayglow про Сан-Диего ©

Команда энтузиастов Nevada Band выпустила дополнение «Dayglow" для игры Fallout: Sonora, созданной на основе Fallout 2.

Дополнение рассказывает про город Сияние дня (являющийся частью НКР на момент событий Fallout 2 и New Vegas), построенный на руинах довоенного Сан-Диего. Основным этническим составом города являются гули, облучённые радиацией люди. Получить доступ к сюжету дополнения можно достигнув 7 уровня игрока.

Промо-арт для дополнения

Помимо непосредственно сюжетного контента Fallout: Sonora получила графические правки, а также две новые музыкальные композиции - Bienvenidos a Sonora для пешего путешествия и The Wild One для поездок на мотоцикле по карте мира.

Глобальная модификация Fallout: Sonora для Fallout 2 вышла в 2020 году и была тепло встречена фанатами оригинальной дилогии Fallout за соответствие духу оригинала и мексиканский колорит. Сюжет игры рассказывает историю молодого крестьянина из деревни Вилла, который отправился на спасение своей семьи из рук работорговцев, а в итоге попал в самое сердце конфликта Братства стали и Пустынных рейнджеров. Игру можно пройти (без дополнения) в браузере или скачать с официального сайта команды.