В Fallout: Nevada и Fallout: Sonora теперь можно поиграть в браузере ©

Пускай Fallout и Fallout 2 не обладают настолько большой популярностью, как более современные части от Bethesda, у классических игр серии Fallout есть своё активное сообщество, которое помогает им жить даже спустя более 25 лет после релиза.

Особенно в сообществе классических Fallout отличился коллектив Nevada Band, выпустивший две глобальные модификации размером с полноценные игры - Fallout: Nevada, вышедшей в 2015 году и Fallout: Sonora 2020 года. Обе игры были тепло встречены фанатами серии.

Кадр из Fallout: Sonora

Теперь, благодаря усилиям Василия Рогина в обе игры можно поиграть прямиком в браузере без скачивания на компьютер. Помимо этого, сайт поддерживает мобильные устройства, английский язык, а также систему сохранений. Поиграть в обе игры можно на этом сайте.

Стоит отметить, что в данный момент коллектив Nevada Band заканчивает работу над дополнением Dayglow для Fallout: Sonora. Недавно команда представила иллюстрацию обложки данного дополнения.