Bethesda получала угрозы смерти из-за Fallout 3

Бывший художник Bethesda Джона Лобе рассказал, что во время разработки Fallout 3 студия получала угрозы расправы. По словам Лобе, эти оскорбительные сообщения исходили от фанатов классических игр и были ответом на покупку студией Elder Scrolls прав на серию.
Как сообщает Kotaku, Лобе рассказал об этом в недавнем видео на YouTube, в котором он рассказывает о своей работе в Bethesda. В том числе и о работе с игроками Fallout, среди которых, по словам Лобе, было "больше, чем в среднем по стране, не самых приятных фанатов". По его словам, за это время компания получила "множество угроз убийства", причем настолько, что Bethesda пришлось нанять охрану.
Это подтвердил и бывший сотрудник Bethesda Джефф Гардинер, который добавил, что одна из угроз смерти пришла по факсу.
В беседе с Kotaku Лобе рассказал об угрозах расправы. "Я помню, что в таких местах, как No Mutants Allowed, было много токсичности", - говорит Лобе, ссылаясь на фан-сайт, существующий со времен оригинальных игр.
Первые несколько игр Fallout, включая первые две основные части, были сделаны компанией Interplay. После нескольких лет финансовых трудностей Interplay закрыла внутреннюю студию, занимавшуюся разработкой Fallout, и выставила ИС на продажу. Bethesda купила Fallout за 5,75 миллиона долларов и выпустила Fallout 3 в 2008 году - через десять лет после Fallout 2.
Bethesda внесла огромные изменения в серию, отказавшись от механики пошаговых RPG и адаптировав систему S.P.E.C.I.A.L. для более ориентированного на экшен геймплея. По сей день среди фанатов существует разногласие по поводу того, как Bethesda восприняла серию Fallout, которое усугубилось тем, что Fallout 4 больше сосредоточилась на экшене и отказалась от ролевых механик.
Эти дискуссии вновь разгорелись с выходом сериала Fallout, но теперь они касаются самого сюжета. Пожалуй, больше всего споров вызвало то, что некоторые фанаты решили, что сериал сделал Fallout: New Vegas неканоничным, но Тодд Говард с тех пор заявил, что это не так.
Не удивил. Фанатики первых частей всегда были известны как самые конченые мракобесы.
Они и сейчас такими остаются)
Согласен.Еще особенно меня забавляют каноничные фанатики 1 Dark Souls и 1 Мафии.)
Да было дело ,мыльная пена льется изо рта тех ,кто слышит что андромеда это тоже масс эффект
Лет через 20 многие будут верещать,что FO76-это канон)).
Фанатик = мракобес. И не важно Фалаута или ещё чего либо
Зато я помню, как же я рубился в неё первый раз, как только она вышла. Ни моровинд, ни обливионом я не играл. Поэтому, подобная игра для меня была для меня в первые. Огромный мир, куча персонажей и квесты! Что на тот момент могло быть интереснее?) ещё лгала тогда, но было пофиг, играл через лаги, ибо реально было интересно. А какая там казалась атмосфера! Ммм..
Для меня это и сейчас лучшая часть ,переход на 3д шутан и отойти от жанра рпг был удачным решением ,так хорошо передается весь антураж постапокалипсиса ,погружает в игру с головой ,да и атмосферу безнадеги и заката человечества получилось создать на ура ,сюжет тоже получился на уровне - сейчас те что угрожали убить ,сами наверное ставят лайк игре
аж жир потёк из монитора
И всё равно вышла лучшая игра 2008 года.
Святотуец! Лучшей игрой 2008г был - Сталкер, порвавший все чаты. А чего там было на западах, да всем насрать. ))
Чистое небо? Несомненно.
Надеюсь родители бетезды обратились в полицию
новости сто лет в обед.
Я вообще не понимаю, как можно было отдать права на Fallout этим криворуким недоумкам. Они же до этого только свои унылые TES клепали, какое они имеют отношение к Fallout?
Никто лучше них открытые миры не делает
спорное утверждение
предлагаю навернуть пару ложек старфилда
поэтому третий фол и получился рескином облы.
а что было дальше всем и так известно
Чё ты несёшь, боже.
Если бы права остались у BIS, то вселенная фоллаута вошла бы в список умерших, как Айсвинд или Балдур (до не давних пор, спасибо Ларианам за возрождение).
Беседке нужно спасибо говорить, что они купили франшизу у обанкротившейся студии и не дали умереть фоллычу. Пускай у беседки сюжеты для инвалидов, но открытый мир, квесты и постапок они смогли сделать нормальными. Да и лор не страдает.
Ага, как же, "не страдает". Они же его полностью переврали под свое убогое видение. Какие-то супермутанты на восточном побережье, Братство Стали, которое непонятно как туда попало. Анклавовцы, которые вдруг стали злодеями. Про мерзкий Fallout 4 вообще молчу - система прокачки для даунов, никакого нелинейного прохождения, убогий сюжет. Вот Obsidian молодцы, все правильно сделали в New Vegas, показали Bethesda, как надо. Если бы права на серию достались им, а не этим бездарям, глядишь, и не страдали бы так фанаты. А BIS может и обанкротилась, но наследие их живет - в фанатах, которые до сих пор ценят настоящий олдскульный Fallout, а не это казуальное недоразумение от Bethesda.
как это говорится - я всегда буду держать в сердце скайрим 1 и буду ненавидеть все что связано со скайримом 2 XDD
Бетесда это один из самых переоцененных разработчиков в индустрии, и наконец-то с провалом старфилда игроки начинают видеть реальность - продукты этой студии это очень посредственные и упрощенные с плане сюжета и игровых механик.
Успех беседки обеспечивался притоком в индустрию новых, в основном консольных, игроков, для которых, по причине отсутствия игрового опыта, игры этой компании были настоящим открытием. Но сейчас после триумфа балдурс гейта 3 стало очевидно, что игрокам нужно нечто большее, чем примитивный шутер с диалогами в открытом мире.
Фоллаут 3, 4, 76, скурим, старфилд, пример того, что беседка скорее не умеет в шедевры, чем умеет, то есть есть огромный бюджет, есть амбиции сделать что-то масштабное, но не до конца не могут дотянуть, чего-то не хватает. В целом, застряли в середине нулевых со своим движком и механиками и кишкообразным левел-дизайном подземелий и бункеров и деревянными анимациями, но при этом раздутое самомнение, что они флагманы индустрии.
Именно поэтому их игры на слуху у всех десятки лет, воркшопы переполнены модами (на облу и 3 фол до сих пор активно моды клепают) и в играх онлайн держится на нормальном уровне.
Валите их всех тварей.
А после нормальной 3 вышли 4 и 76 :) вооот где самая жесть была
Они лучше
Такие сумасшедшие и поныне бегают, рассказывая про фолл 1-2. xD)
Как очень старый олдфаг, могу ещё рассказать как дело было на самом деле. В тот кон игры, изометрические с видом сверху аля фоллаут, считались консольным дерьмищем аля дэнди, на которой и было очень много игр с видом сверху, Контра, Джакал, первый Метал гир солид и т.д Пекашными играми считались только игры от первого лица, аля Дум. Поэтому было так много продолжений той же МоХ и т.п. Рассказывающие про фолл 1-2 абсолютно забывают про ту же ГТА 1-2, которая точно так же болталась на где то на дне, и какой то популярностью стала обрастать только после выхода ГТА3, и т.д. Это равносильно тому, как на сегодня выйдет какая нибудь игра в графене со второй плойки. Какой бы она не была, её захейтят и какашками закидают. То бишь даже в тот кон тот фоллаут 1-2 был и нафиг никому не нужен, поэтому интерплей и обонкротились. В отличии от Беседки, которая тот Скайрим изначально выпускала с видом от первого лица, крутой пекашный геймплей, а не какая то херня с денди. xD)
И по сути история фоллаута началась только после того как его продали Беседке, и она прикрутила нормальный пекашный геймплей, и ныне развивает франшизу дальше, при том что основная франшиза у них Скайрим. Так бы про тот фоллаут давно бы уже забыли, как и про очень многие игры про которые нынешние нюфаги даже не догадываются что они когда то существовали. И очень наглядно тому был Вестерленд. Всё визжали про тот самый фоллаут, сделали, поигрались и забыли что вообще существует, потому как неинтересно и нафиг никому не нужно. А у тот кон мало того что неинтересно было, так ещё и считалось дерьмищем потому что не от первого лица. )
Лично я поддерживаю фолл 1-2 сугубо по одной причине, чем масштабнее, продуманнее, и последовательнее ЛОР, тем интереснее игра, а не потому что фолл 1-2 классные игры, или считались когда то таковыми, это абсолютная чушь несоответствующая действительности. Лор надо дополнять, развивать, расширять, и судя по сериалу Беседка и сами это прекрасно понимают.
Скайрим игра а не франшиза, и входит в часть серии древних свитков, вот она франшиза
Вот это из той же оперы, маравинд не маравинд. Детишкам лишь бы чем нибудь попантоваться. xD)
Это не понтование, я просто указал на ошибку
Специально для фанатов уточню что, имелся в ввиду TES. Просто за 13 лет слово Скайрим стало мемным синонимом к слову ТЕS. Слышь купи Скайрим. :D))
Да и почему то фанатики про то тоже абсолютно забывают, какды спорют чего там маровинд а чего не маровинд, да? )
Так и получилась шляпа, а не игра. Не зря угрожали.
Ну только отбитые на всю башку таким и занимаются. Из-за игры угрожать убийством.
Осторожно ,он один из них ,а то найдет и зарежет
А если общаться по всем правилам цeн3уры твиттера, то тебя никто не услышит.
Угрожать и собираться убить - разные вещи. Хотя, с другой стороны, это тоже, вроде, преступление, а их совершать нельзя. Ладно, уговорил, зря угрожали. Тем более, что это не спасло игру.
Третья часть хорошая игра и её продажи это подтверждают.
"4,7 млн. копий Fallout 3 за неделю" Компания Bethesda сегодня официально сообщила о том, что за первую неделю было продано более 4,7 млн. копий игры для всех платформ, что в денежном эквиваленте вылилось в 300 млн. долларов.
Первые две части были очень брутальными. Анимации смерти особенно выделялись. Вынос половины тела из дробовика. Превращение в пепел бедолаги от попадания в него заряда выпущенного из бластера чужих, и осыпание оного вниз. А как пританцовывал подожжённый из огнемёта противник? Дети были в одежде не по размеру, нестриженные, прямо как тот мальчишка-дикарь из Безумный Макс 2. Они дурачились бегая по поселениям. Архитектура с закруглёнными углами и в целом преимущественно округлая интереснее смотрится, чем в третьей части. Супермутанты кажутся смертоноснее. Были лютые карлики-торговцы. Верблюды-мутанты. Культисты в рясах. Экраны с пропагандой. Но и в третьей части есть то, чего нет в первых двух играх.
Проработанный до мельчайших деталей мир. Вода, в которой можно плавать, прятаться от пуль врагов и когтей хищников. Выискивать на дне интересные вещи, и входы в локации. Много запоминающихся мест и персонажей, озвученных, с лицами и мимикой, со своим распорядком дня. Можно было пробравшись через дыры в текстурах взять Высшего Паладина Кросс из Цитадели (предварительно пожертвовав проповеднику в Мегатонне крышки полученные у Сильвер для поднятия кармы), Сидни из Национальных Архивов, Рыжую и Коротышку из Полицейского участка Джермантауна, Липучку из Литл-Леймлайт (предварительно вооружившись перком "Вечное дитя" для входа в локацию), собакена со Свалки и вооружив из китайскими автоматами, добытыми из "Мамы Дольче" у китайцев, двинуть "приключаться". Патроны 5.56 можно найти в форте Инденпенденс у Хранителя Кадена. Достаточно сдавать ему образцы высокотехнологичного энергетического оружия. За бластер чужих и за энергоячейки он даст кучу патронов. Если стоят дополнения, то к тарелке можно направить собакена, он принесёт и ствол и патроны. 6 приключенцев и собака. Реальная Веселуха. Только Липучка много болтает.
В тройке можно увидеть закаты и рассветы, сухие листья разлетающиеся от ветра, небо, огромные пространства. Анимации, например, когда травца головы и пояляется шум и всё вокруг размывается, а иногда и вовсе чернеет. Травма конечности, когда гг и враги хромают. Тому же Когтю Смерти можно прострелить лапу и он будет хромать, как и рейдер. Если две прострелить, то на две ноги. И выбивание пулей оружие из рук, или подрыв гранаты в полёте или ещё не брошенную в руке противника? В тройке впервые во время игры появились песни по радио и "Приключения смельчака Херберта Дэшвуда..." А как на счёт советов по выживанию на пустошах ТриДогНайта! Как на счёт достопримечательностей Вашингтона: Монумент Вашингтона, Мемориал Линкольна, Капитолий, Белый Дом.