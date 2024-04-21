Bethesda получала угрозы смерти из-за Fallout 3

Бывший художник Bethesda Джона Лобе рассказал, что во время разработки Fallout 3 студия получала угрозы расправы. По словам Лобе, эти оскорбительные сообщения исходили от фанатов классических игр и были ответом на покупку студией Elder Scrolls прав на серию.



Как сообщает Kotaku, Лобе рассказал об этом в недавнем видео на YouTube, в котором он рассказывает о своей работе в Bethesda. В том числе и о работе с игроками Fallout, среди которых, по словам Лобе, было "больше, чем в среднем по стране, не самых приятных фанатов". По его словам, за это время компания получила "множество угроз убийства", причем настолько, что Bethesda пришлось нанять охрану.



Это подтвердил и бывший сотрудник Bethesda Джефф Гардинер, который добавил, что одна из угроз смерти пришла по факсу.

В беседе с Kotaku Лобе рассказал об угрозах расправы. "Я помню, что в таких местах, как No Mutants Allowed, было много токсичности", - говорит Лобе, ссылаясь на фан-сайт, существующий со времен оригинальных игр.



Первые несколько игр Fallout, включая первые две основные части, были сделаны компанией Interplay. После нескольких лет финансовых трудностей Interplay закрыла внутреннюю студию, занимавшуюся разработкой Fallout, и выставила ИС на продажу. Bethesda купила Fallout за 5,75 миллиона долларов и выпустила Fallout 3 в 2008 году - через десять лет после Fallout 2.



Bethesda внесла огромные изменения в серию, отказавшись от механики пошаговых RPG и адаптировав систему S.P.E.C.I.A.L. для более ориентированного на экшен геймплея. По сей день среди фанатов существует разногласие по поводу того, как Bethesda восприняла серию Fallout, которое усугубилось тем, что Fallout 4 больше сосредоточилась на экшене и отказалась от ролевых механик.



Эти дискуссии вновь разгорелись с выходом сериала Fallout, но теперь они касаются самого сюжета. Пожалуй, больше всего споров вызвало то, что некоторые фанаты решили, что сериал сделал Fallout: New Vegas неканоничным, но Тодд Говард с тех пор заявил, что это не так.