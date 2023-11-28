Тодд Говард не хотел, чтобы сериал Fallout адаптировал Fallout 3: "Мы рассказали эту историю"

Руководитель серии Fallout Тодд Говард заявил, что не хотел, чтобы грядущее телешоу Amazon пересказывало историю Fallout 3.



В новом интервью Vanity Fair ветеран Bethesda Game Studios рассказал, что намеренно отказался от пересказа сюжета Fallout 3. "Я не хотел делать интерпретацию уже существующей истории", - сказал Говард, добавив, что он и Bethesda сразу согласились, когда сценарист Джонатан Нолан предложил совершенно новую историю во вселенной Fallout.

Это было еще одним моментом - многие говорили: "Это фильм о Fallout 3", а я отвечал: "Да, мы рассказали эту историю". Мне не очень интересно видеть эти переводы. Мне интересно, чтобы кто-то рассказал уникальную историю Fallout. Относитесь к этому как к игре. Это даст создателям серии собственную площадку для игры.

В новом интервью Говард подтвердил, что все в новом телесериале Fallout является каноном. Действие сериала разворачивается в Лос-Анджелесе, где Люси в исполнении Эллы Пернелл в конце концов выйдет из Убежища 33, где она провела всю свою жизнь вместе со своим отцом, которого играет Кайл Маклахлан.



Конечно, это немного напоминает Fallout 3 - в начале третьей основной части игроки отправлялись в пустыню в поисках своего отца, которого сыграл Лиам Нисон, покинувшего убежище. Сейчас мы не слишком ясно представляем себе, куда направится Люси Пернелл после того, как она покинет убежище и попадет в постапокалиптические окрестности Лос-Анджелеса.