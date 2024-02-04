Авторы Fallout: London поделились новыми подробностями проекта

Создатели модификации Fallout: London для Fallout 4, которая по своим масштабам тянет на полноценную игру, в ходе недавнего стрима поделились новыми подробностями проекта.

По словам авторов модификации, ее прохождение займёт у игрока от 15 до 25 часов. Разработчики приняли решение уменьшить количество боеприпасов к оружию относительно оригинальной Fallout 4 чтобы стимулировать игрока постоянно искать новые тактики ведения боя.

В моде будет много серых фракций в духе Fallout: New Vegas.

Так же авторы немного рассказали про окружение: несмотря на то, что в моде игрок посетит много достопримечательностей, у них не было цели организовать игрокам экскурсию по пост-апокалиптическому Лондону. Тем не менее, по словам авторов, разработка модификации позволила им лучше изучить настоящий Лондон.

Создатели не согласны с фанатами, которые называют мод Fallout 5 - сами они в шутку называют его скорее Fallout 4,5.

Кроме того, у разработчиков спросили, есть ли у них план если некстген-обновление для игры выйдет раньше модификации и сломает совместимость, и по их словам - да, некоторые идеи на этот счёт у них есть.

Релиз Fallout: London состоится уже 23 апреля на PC.