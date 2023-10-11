Авторы фанатского ремейка первой части Fallout показали скриншот с видом на мрачный Некрополь ©

В честь 26-летия первой части Fallout команда фанатов, занимающаяся переносом оригинальной игры на движок Fallout 4 показала изображение Некрополя, города, некогда известного как Бейкерсфилд, ставшим домом для многих гулей.

Выложенное изображение показывает человека в силовой броне T-51b, смотрящего на руины Некрополя из разрушенной многоэтажки, в которой из мебели остался лишь один телевизор. Нетрудно догадаться, что скриншот отсылает на кадры из вступительного ролика оригинального Fallout, в котором была похожая квартира с уцелевшим телевизором из которой можно было увидеть разрушенный Бейкерсфилд. Этот же кадр из вступления был использован в главном меню игры с добавлением человека в силовой броне.

Вид на Некрополь в будущем моде.

На данный момент команда готовится к выпуску демоверсии модификации, в которой будет доступен регион под названием Иньо (The Inyo), включающий в себя Убежище 13, Убежище 15, Шейди-Сэндс и лагерь рейдеров-ханов, между которыми можно будет непрерывно перемещаться. Помимо известных по оригинальной игре локаций нас ждёт несколько новых, не нарушающих атмосферу оригинальной игры.

Кадр из вступления Fallout, послуживший прообразом для скриншота из мода.

Точная дата выхода демо неизвестна, но команда фанатов отмечает, что информация появится в ближайшие месяцы. А пока их проект не вышел, вы можете оценить Fallout: The Story, заброшенный, но примечательный мод, переносящий начало первой части Fallout на движок Fallout: New Vegas, который можете скачать с нашего сайта.