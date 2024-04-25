Bethesda начала развёртывать Next-Gen-обновление для Fallout 4

Долгожданное обновление следующего поколения доступно для Fallout 4 на PlayStation 5 и Xbox Series X, а также обновление для ПК-версии постапокалиптической ролевой игры Bethesda с открытым миром.
Обновление следующего поколения включает в себя собственные приложения для консолей, настройки режимов производительности и качества, а также улучшения и исправления стабильности. Это означает, что в игру можно будет играть со скоростью до 60 кадров в секунду и с увеличенным разрешением.
Кроме того, Fallout 4 для PlayStation 4 и Xbox One также получает бесплатное обновление с улучшениями стабильности, а также исправлениями входа в систему и квестов. И, наконец, бесплатное обновление Fallout 4 для ПК добавляет поддержку широкоэкранного и сверхширокоэкранного режима, а также исправления Creation Kit и различные обновления квестов.
Игроки с версиями Fallout 4 для ПК в Steam, Microsoft Store и GOG получат стабильность, моды и исправления ошибок. Fallout 4 также будет продаваться в Epic Games Store и пройдет проверку Steam Deck.
Next-Gen-обновление, м-да
ЛОЛ
Самое прикольное, что вылет игры в при включенной настройке "осколки от выстрелов" так и не пофиксили) Пять лет почти прошло с последнего патча.
Ужас бл…!
жееесть🤣
Странно, у меня даже нет такой настройки
хм, как так то?
Это настройка для видеокарт от Nvidia, для AMD её нет.
Уже стим требует обновить 14.6 Гб.
вот мне нравиться ПГ весь инет радуется (ещё до обнов радовались) и только на ПГ отбитые и постоянно недовольные.
Это обновление в буквальном смысле бесполезно. Добавили ли вы поддержку более 60 кадров в секунду? Неа. Вы устранили проблему с осколками от выстрелов? Неа. Улучшили ли вы графику? Конечно, нет. Довольны ли вы, что назвали это шедеврообновление некст-геном? ДА!
Это просто работает?. - Купи скайрим
"более 60 кадров" — это ядро папируса, очевидно они не будут модифицировать такие низкоуровневые архитектурные решения, даже если они очень плохие, игре 10 лет уже
откуда сведения про дебрис и то что краш на flexRelease.dll остался? уже есть отзывы?
что значит улучшить графику? еще один пак "хд текстур" от беседки никому не нужен, у нас есть уже люксор, скай и тп, если они хотя бы вставили поддержку новых видюх и это увеличит производительность, то этого достаточно
в целом, конечно, перечисление фиксов там очень скудное, добавили пару квестов и несколько работ из крейшен клаба, ну может оно и к лучшему, авторы быстрее моды актуализируют
Ахахах, даже ртх не смогли прикрутить
Видеокарту не прикрутили ?
DLSS не завезли.
Мда, только недавно вернулся в игру, накатил модов... Теперь походу ждать обнову от всех модов ибо всё поломалось
аналогично. 300 модов накинул, теперь остается лишь надеяться, что F4SE и Address Library обновят в ближайшее время(
Надо было не обновлять. Или просто скачайте репак с прежней версией и играйте спокойно
А откуда его на пиратку качнуть то?
Перестать пиратить мб? Хороший вариант, как минимум честный, плюс скидка.
дурак? или прикидываешься?
Честно говоря хз, буратор сейчас курит - обычно там обновы завозили по мере поступления.
Пока судя по описанию там нет вообще ничего интересного. Впрочем, поглядим.
Короче, больше актуально для консолей. Было бы хорошо, если выпустили на PS5 с DLC на диске.
Пацаны, пофиксили физику на фпс, который влияет скорость игры или нет?
лол. А он всегда был залочен на 30fps?
Просто последний раз играл ток на выходе, причём даже настроек нет по этой теме
Некст ген обновление)) спасибо папаша, пожалуй лучше ещё раз НВ перепройду с модами
Не вшит,а скачивается вместе с обновлёнными файлами.
хорошо что я заранее запретил обновлять игру
бесезды?
Развёртывать? Приказ фанатам: застегнуть штаны по уставу и немедленно выдвинуться на места дислокации! По прибытии доложить в штаб!:)))
Я потерял Силовую броню.
короче вырезали hdr, отличий в графике и фпс в режимах нету
Современная сонсолька смогла потянуть игру девятилетней давности, которая даже в 2015 году выглядела морально устаревшей технически, без всяких графических апдейтов и улучшений.
А ну это некстен да, конечно))