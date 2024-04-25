Bethesda начала развёртывать Next-Gen-обновление для Fallout 4

Долгожданное обновление следующего поколения доступно для Fallout 4 на PlayStation 5 и Xbox Series X, а также обновление для ПК-версии постапокалиптической ролевой игры Bethesda с открытым миром.

Обновление следующего поколения включает в себя собственные приложения для консолей, настройки режимов производительности и качества, а также улучшения и исправления стабильности. Это означает, что в игру можно будет играть со скоростью до 60 кадров в секунду и с увеличенным разрешением.

Кроме того, Fallout 4 для PlayStation 4 и Xbox One также получает бесплатное обновление с улучшениями стабильности, а также исправлениями входа в систему и квестов. И, наконец, бесплатное обновление Fallout 4 для ПК добавляет поддержку широкоэкранного и сверхширокоэкранного режима, а также исправления Creation Kit и различные обновления квестов.

Игроки с версиями Fallout 4 для ПК в Steam, Microsoft Store и GOG получат стабильность, моды и исправления ошибок. Fallout 4 также будет продаваться в Epic Games Store и пройдет проверку Steam Deck.