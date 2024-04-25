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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 17 880 оценок

Bethesda начала развёртывать Next-Gen-обновление для Fallout 4

monk70
Новости

Долгожданное обновление следующего поколения доступно для Fallout 4 на PlayStation 5 и Xbox Series X, а также обновление для ПК-версии постапокалиптической ролевой игры Bethesda с открытым миром.

Обновление следующего поколения включает в себя собственные приложения для консолей, настройки режимов производительности и качества, а также улучшения и исправления стабильности. Это означает, что в игру можно будет играть со скоростью до 60 кадров в секунду и с увеличенным разрешением.

Кроме того, Fallout 4 для PlayStation 4 и Xbox One также получает бесплатное обновление с улучшениями стабильности, а также исправлениями входа в систему и квестов. И, наконец, бесплатное обновление Fallout 4 для ПК добавляет поддержку широкоэкранного и сверхширокоэкранного режима, а также исправления Creation Kit и различные обновления квестов.

Игроки с версиями Fallout 4 для ПК в Steam, Microsoft Store и GOG получат стабильность, моды и исправления ошибок. Fallout 4 также будет продаваться в Epic Games Store и пройдет проверку Steam Deck.

-9
34
Комментарии: 34
Ваш комментарий
AleksandrLondon2077
Fallout 4 для ПК добавляет поддержку широкоэкранного и сверхширокоэкранного режима

Next-Gen-обновление, м-да

ЛОЛ

10
Svoboden

Самое прикольное, что вылет игры в при включенной настройке "осколки от выстрелов" так и не пофиксили) Пять лет почти прошло с последнего патча.

10
Balerun

Ужас бл…!

1
MeduzaRUS

жееесть🤣

0
AndralStormborn

Странно, у меня даже нет такой настройки

0
natrogrii AndralStormborn

хм, как так то?

Спойлер
-2
West-Boss AndralStormborn

Это настройка для видеокарт от Nvidia, для AMD её нет.

0
longerr2007

Уже стим требует обновить 14.6 Гб.

6
jax baron

вот мне нравиться ПГ весь инет радуется (ещё до обнов радовались) и только на ПГ отбитые и постоянно недовольные.

5
Эдуард23

Это обновление в буквальном смысле бесполезно. Добавили ли вы поддержку более 60 кадров в секунду? Неа. Вы устранили проблему с осколками от выстрелов? Неа. Улучшили ли вы графику? Конечно, нет. Довольны ли вы, что назвали это шедеврообновление некст-геном? ДА!

Это просто работает?. - Купи скайрим

3
Jim_son

"более 60 кадров" — это ядро папируса, очевидно они не будут модифицировать такие низкоуровневые архитектурные решения, даже если они очень плохие, игре 10 лет уже

откуда сведения про дебрис и то что краш на flexRelease.dll остался? уже есть отзывы?

что значит улучшить графику? еще один пак "хд текстур" от беседки никому не нужен, у нас есть уже люксор, скай и тп, если они хотя бы вставили поддержку новых видюх и это увеличит производительность, то этого достаточно

в целом, конечно, перечисление фиксов там очень скудное, добавили пару квестов и несколько работ из крейшен клаба, ну может оно и к лучшему, авторы быстрее моды актуализируют

0
Scorpion_GamePlay

Ахахах, даже ртх не смогли прикрутить

2
Unicorling

Видеокарту не прикрутили ?

1
SGate

DLSS не завезли.

1
Anatolich52

Мда, только недавно вернулся в игру, накатил модов... Теперь походу ждать обнову от всех модов ибо всё поломалось

1
mrballpython

аналогично. 300 модов накинул, теперь остается лишь надеяться, что F4SE и Address Library обновят в ближайшее время(

-1
AndralStormborn

Надо было не обновлять. Или просто скачайте репак с прежней версией и играйте спокойно

-1
Death to the Nazis

А откуда его на пиратку качнуть то?

1
deronal

Перестать пиратить мб? Хороший вариант, как минимум честный, плюс скидка.

-12
jax baron deronal

дурак? или прикидываешься?

2
Александр Дантес

Честно говоря хз, буратор сейчас курит - обычно там обновы завозили по мере поступления.

0
Кей Овальд

Пока судя по описанию там нет вообще ничего интересного. Впрочем, поглядим.

1
Kenn1y

Короче, больше актуально для консолей. Было бы хорошо, если выпустили на PS5 с DLC на диске.

1
Zick211

Пацаны, пофиксили физику на фпс, который влияет скорость игры или нет?

1
DenisVTR

лол. А он всегда был залочен на 30fps?
Просто последний раз играл ток на выходе, причём даже настроек нет по этой теме

1
Dark Premium

Некст ген обновление)) спасибо папаша, пожалуй лучше ещё раз НВ перепройду с модами

0
Basil44
0
Комментарий удален
longerr2007

Не вшит,а скачивается вместе с обновлёнными файлами.

0
Destiny Ascension

хорошо что я заранее запретил обновлять игру

0
jax baron

бесезды?

0
Аристов--Черный

Развёртывать? Приказ фанатам: застегнуть штаны по уставу и немедленно выдвинуться на места дислокации! По прибытии доложить в штаб!:)))

-1
Dragniru1

Я потерял Силовую броню.

3
Юрий Пенкин

короче вырезали hdr, отличий в графике и фпс в режимах нету

-2
Гемор

Современная сонсолька смогла потянуть игру девятилетней давности, которая даже в 2015 году выглядела морально устаревшей технически, без всяких графических апдейтов и улучшений.
А ну это некстен да, конечно))

-4