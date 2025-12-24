Bethesda не ожидала споров вокруг озвученного героя Fallout 4

В Bethesda признают, что решение сделать главного героя Fallout 4 полностью озвученным оказалось куда более спорным, чем ожидала студия. По словам ведущего продюсера Эмила Пальяруло, в момент разработки это выглядело логичным шагом и соответствовало общим тенденциям индустрии.
Разработчик напомнил, что в середине 2010-х озвученные протагонисты были нормой для крупных ААА-проектов. Такой подход позволял передавать эмоции персонажа и делать сюжетные сцены более кинематографичными, при этом, как считает Пальяруло, в игре всё равно оставалось достаточно свободы выбора для игрока.
Однако реакция аудитории показала, что часть фанатов предпочитает более «пустого» героя, на которого легче проецировать себя. Этот опыт Bethesda учла при создании Starfield, где протагонист снова стал безголосым — именно так, по словам разработчиков, хотели игроки.
Несмотря на продолжающиеся дискуссии, Fallout 4 оказался коммерчески успешным: на старте было продано около 12 миллионов копий, а интерес к игре сохраняется до сих пор, в том числе благодаря популярности сериала по вселенной Fallout.
хорошая озвучка гг буквально лучшее, что может быть в игре, так как персанж значательно лучше ощущается
Ммм, если игры от третьего лица. От первого так не работает и никогда не работало)
Мне озвученный главный герой гораздо больше нравится.
Сарказм?!
Боже ну что за чушь они опять несут. В 1 и 2 части главный герой не был пустым. Он отвечал всем и везде. Дело не в голосе а в том, что вместо офигенно прописанных диалогов мы получили реакцию в виде Да, Нет, Сарказм. И спустя все эти годы Бесезда даже это понять не может боже.
А что кто-то спорил? Если герой молчит значит он немой, а тогда как его понять, очень тяжело.
Да герой умственно отсталый или с ограниченными возможностями(немой) именно то что, ближе всего части некоторых игроков выходит.
Немой игрок норм, если вся игра немая (текстовая ) иначе ГГ выглядит как фрик на фоне других.