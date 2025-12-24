Bethesda не ожидала споров вокруг озвученного героя Fallout 4

В Bethesda признают, что решение сделать главного героя Fallout 4 полностью озвученным оказалось куда более спорным, чем ожидала студия. По словам ведущего продюсера Эмила Пальяруло, в момент разработки это выглядело логичным шагом и соответствовало общим тенденциям индустрии.

Разработчик напомнил, что в середине 2010-х озвученные протагонисты были нормой для крупных ААА-проектов. Такой подход позволял передавать эмоции персонажа и делать сюжетные сцены более кинематографичными, при этом, как считает Пальяруло, в игре всё равно оставалось достаточно свободы выбора для игрока.

Однако реакция аудитории показала, что часть фанатов предпочитает более «пустого» героя, на которого легче проецировать себя. Этот опыт Bethesda учла при создании Starfield, где протагонист снова стал безголосым — именно так, по словам разработчиков, хотели игроки.

Несмотря на продолжающиеся дискуссии, Fallout 4 оказался коммерчески успешным: на старте было продано около 12 миллионов копий, а интерес к игре сохраняется до сих пор, в том числе благодаря популярности сериала по вселенной Fallout.