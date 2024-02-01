Для Fallout 4 вышел мод добавляющий систему испытаний - это часть масштабной модификации Fallout 4: New Vegas

Сегодня моддер bp42s выпустил для Fallout 4 модификацию Challenges, которая добавляет в игру систему испытаний с различными наградами в виде перков, бонусов и наград. Система испытаний похожа на ту, что присутствует в Fallout: New Vegas и Fallout 76.
Данная модификация является частью готовящегося глобального мода Fallout 4: New Vegas. Однако до его выхода остается еще много времени, поэтому моддер решил не ждать и порадовать фанатов испытаниями уже прямо сейчас.
Модификация содержит практически все испытания из Fallout: New Vegas, но некоторые из них были модернизированы для более удобного их прохождения и отслеживания.
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