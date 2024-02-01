на главную
об игре
Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 16 359 оценок

Для Fallout 4 вышел мод добавляющий систему испытаний - это часть масштабной модификации Fallout 4: New Vegas

AceTheKing
Новости

Сегодня моддер bp42s выпустил для Fallout 4 модификацию Challenges, которая добавляет в игру систему испытаний с различными наградами в виде перков, бонусов и наград. Система испытаний похожа на ту, что присутствует в Fallout: New Vegas и Fallout 76.

Данная модификация является частью готовящегося глобального мода Fallout 4: New Vegas. Однако до его выхода остается еще много времени, поэтому моддер решил не ждать и порадовать фанатов испытаниями уже прямо сейчас.

Модификация содержит практически все испытания из Fallout: New Vegas, но некоторые из них были модернизированы для более удобного их прохождения и отслеживания.

Скачать модификацию можно бесплатно с нашего сайта.

1
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий