Для Fallout 4 вышел мод полного обновления существ и экосистемы

Моддер StamperDoesMods выпустил Mutant Menagerie – Life Finds A Way, мод, полностью перерабатывающий существа и экосистему для Fallout 4 и её дополнений.
Этот мод добавляет более 60 совершенно новых мутантов, более 30 новых трав и растений и более 50 видов рыб. Кроме того, он добавляет новые привилегии, которые игроки могут заработать в ходе игрового процесса, сотни новых рецептов и объектов мастерской, которые игроки могут создавать, и многое другое.
Целью этого мода Fallout 4 является сделать игру более сложной, но в то же время более полезной и увлекательной, причем упрощенными, в основном необязательными и не вызывающими чрезмерной утомительной игры.
Вы можете скачать мод Mutant Menagerie — Life Finds A Way отсюда.