Для модификации Fallout 4: Sim Settlements 2 вышла заключительная глава ©

Если вы собираетесь начать новую игру Fallout 4, то вам следует установить мод Sim Settlements 2. Он не только делает строительство и управление поселениями намного лучше, но и добавляет множество новых персонажей, множество заданий и интригующую сюжетную линию. По сути, мод делает то, что должен был сделать Престон Гарви: он делает строительство поселений не просто рутиной, а удивительным и интересным занятием.



Если вы не знакомы с этим модом, то он представляет собой полную переработку ванильной системы строительства поселений. Вместо того чтобы выполнять всю работу самостоятельно, вы можете разбить свои поселения на зоны различного назначения: жилые, коммерческие и промышленные, - что напоминает градостроитель, а затем позволить своим поселенцам строить дальше. А если вы любите строить и заниматься микроменеджментом, вы сможете строить столько, сколько захотите, благодаря обновленной системе.

История Sim Settlements 2 разбита на главы, и третья, заключительная, глава только что вышла. Как видно из приведенного выше трейлера, в заключительной главе речь идет о войне, поскольку побежденные Стрелки возвращаются с подкреплением и новыми передовыми технологиями. Чтобы подготовиться к предстоящему конфликту, вы сможете превратить свои поселения в настоящие военные форпосты, используя новые строительные объекты, такие как арсеналы, сторожевые башни, тюрьмы и полевые медпункты. Кроме того, вы сможете набирать поселенцев в свою растущую армию и создавать новые базы практически в любом месте на карте, а не только в заранее выбранных местах поселений, как в стандартной игре.



То, что это последняя глава истории, не означает, что с модом покончено: в будущем обновлении Sim Settlements 2 планируется еще один интересный поворот. В разработке находится "система предварительной постройки", то есть, когда вы начнете игру, мир будет засеян случайными поселениями, одни из которых будут дружелюбными, а другие - не очень. Это даст вам возможность натыкаться на уже существующие поселения, а не на пустые участки.



На официальном сайте Sim Settlements 2 есть все необходимое для начала работы: ссылки на скачивание, инструкции по установке, вики, форумы и многое другое.