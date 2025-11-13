ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 24 344 оценки

Fallout 4: Anniversary Edition готовится к патчам - исправления уже на подходе

butcher69 butcher69

Разработчики Fallout 4: Anniversary Edition из студии Bethesda объявили о выпуске серии патчей, направленных на устранение критики, с которой столкнулось юбилейное издание. Первый патч ожидается уже на следующей неделе и сосредоточится на нескольких ключевых проблемах: ускорении загрузки контента из Creation Club, повышении стабильности на консолях предыдущего поколения и исправлении проблем с модами в дополнениях.

Fallout 4 "Понижение Anniversary Edition до предыдущих версий"

После этого планируются ещё два обновления — 24 ноября и в начале декабря, подробности о которых станут известны позднее. Несмотря на эти анонсы, часть фанатов выразила недовольство в комментариях, отмечая, что список исправлений слишком скромен и не охватывает все существующие баги.

Игроки жалуются на многочисленные ошибки Anniversary Edition, включая замораживающее оружие, которое вместо убийства врагов просто «заставляет их отдыхать на земле». Также сообщество сообщает о проблемах с производительностью, даже на мощных ПК, а также о затруднённом доступе к Creation Club. Ещё одной претензией стала невозможность выбирать между классической и обновлённой версиями игры.

Bethesda пока ограничилась лишь общей информацией о предстоящих патчах, но уже ясно, что студия намерена исправлять ключевые недочёты и улучшать стабильность игры. Игрокам остаётся надеяться, что серия обновлений позволит юбилейному изданию Fallout 4 наконец соответствовать ожиданиям фанатов и вернуть репутацию одного из лучших проектов серии.

16
17
Комментарии:  17
Ваш комментарий
Aleksey Aleshka

Лол. В Украине это ховно стоит дороже чем бф6 и в полтора раза дороже чем Арк Райдеры. Какие же калоеды фанаты беседки, которые это оплачивают

9
Lvinomord

Скажи мне это прямо в лицо и купи! Медленно,чтобы я видел....

4
ОТСТУПНИК Style

мудень акстись, это никто и не покупает, у тех у кого игра есть в стиме а не как у тебя из зеленого магазина, юбилейное издание получают бесплатно... к сожалению

9
Aleksey Aleshka ОТСТУПНИК Style
North235

Да кому он нужен-то господи. Скачал с торрента предыдущую версию и не парюсь.

7
Кей Овальд

Да, да, вы покупайте, а мы как-нибудь потом доделаем. Классика Беседки.

4
Ольга Бузова

Всмысле мы? Вы - вы купили ,вы и доделывайте

2
Кей Овальд Ольга Бузова

Тодд, перелогинься.
А вообще, да, доделываем. В игры Тодда без модов играть тупо нельзя. :)

1
Юрий Пенкин

а где обещанный патч на обливион ремастер с повышением производительности?

2
Majester

Надо несколько раз игру купить

1
Rio17

Всё что надо знать о fallout 4 🫵👎

1
Ольга Бузова

Заголовок неправильный

Fallout 4: Anniversary Edition готовится к патчам - ухудшения уже на подходе

а ведь многие мододелы уже поторопились адаптировать свои моды

1
Федя Хомяков

Не проще было бы выпустить ремастер? Потратить не много больше времени и чуток заполнить движок , или даже полностью перенести весь мир на новый движок? А......

1
Majester

Компания давно скурвилась, за 10 лет она не выпустила ни одной хорошей игры.

Свидетели Говарда продолжают фапать на него и слизывать любой высер

1
Destroited
готовится к патчам - исправления уже на подходе

Окоченевший труп не реанимируют, его хоронят.

Evgen Lawson

акYеть, игре 10 лет...они до сих пор патчи клепают... вот так обновление! вот это масштаб!
патчи поди тоже юбилейные ? ну это не серьезно ...
честно, я не могу даже представить, что должно быть в этом издании, чтобы заставило проходить игру заново... установил, посмотрел - ничего нового и путного не увидел, удалил.