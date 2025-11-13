Fallout 4: Anniversary Edition готовится к патчам - исправления уже на подходе

Разработчики Fallout 4: Anniversary Edition из студии Bethesda объявили о выпуске серии патчей, направленных на устранение критики, с которой столкнулось юбилейное издание. Первый патч ожидается уже на следующей неделе и сосредоточится на нескольких ключевых проблемах: ускорении загрузки контента из Creation Club, повышении стабильности на консолях предыдущего поколения и исправлении проблем с модами в дополнениях.

После этого планируются ещё два обновления — 24 ноября и в начале декабря, подробности о которых станут известны позднее. Несмотря на эти анонсы, часть фанатов выразила недовольство в комментариях, отмечая, что список исправлений слишком скромен и не охватывает все существующие баги.

Игроки жалуются на многочисленные ошибки Anniversary Edition, включая замораживающее оружие, которое вместо убийства врагов просто «заставляет их отдыхать на земле». Также сообщество сообщает о проблемах с производительностью, даже на мощных ПК, а также о затруднённом доступе к Creation Club. Ещё одной претензией стала невозможность выбирать между классической и обновлённой версиями игры.

Bethesda пока ограничилась лишь общей информацией о предстоящих патчах, но уже ясно, что студия намерена исправлять ключевые недочёты и улучшать стабильность игры. Игрокам остаётся надеяться, что серия обновлений позволит юбилейному изданию Fallout 4 наконец соответствовать ожиданиям фанатов и вернуть репутацию одного из лучших проектов серии.