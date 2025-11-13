Fallout 4: Anniversary Edition готовится к патчам - исправления уже на подходе

Разработчики Fallout 4: Anniversary Edition из студии Bethesda объявили о выпуске серии патчей, направленных на устранение критики, с которой столкнулось юбилейное издание. Первый патч ожидается уже на следующей неделе и сосредоточится на нескольких ключевых проблемах: ускорении загрузки контента из Creation Club, повышении стабильности на консолях предыдущего поколения и исправлении проблем с модами в дополнениях.
После этого планируются ещё два обновления — 24 ноября и в начале декабря, подробности о которых станут известны позднее. Несмотря на эти анонсы, часть фанатов выразила недовольство в комментариях, отмечая, что список исправлений слишком скромен и не охватывает все существующие баги.
Игроки жалуются на многочисленные ошибки Anniversary Edition, включая замораживающее оружие, которое вместо убийства врагов просто «заставляет их отдыхать на земле». Также сообщество сообщает о проблемах с производительностью, даже на мощных ПК, а также о затруднённом доступе к Creation Club. Ещё одной претензией стала невозможность выбирать между классической и обновлённой версиями игры.
Bethesda пока ограничилась лишь общей информацией о предстоящих патчах, но уже ясно, что студия намерена исправлять ключевые недочёты и улучшать стабильность игры. Игрокам остаётся надеяться, что серия обновлений позволит юбилейному изданию Fallout 4 наконец соответствовать ожиданиям фанатов и вернуть репутацию одного из лучших проектов серии.
Лол. В Украине это ховно стоит дороже чем бф6 и в полтора раза дороже чем Арк Райдеры. Какие же калоеды фанаты беседки, которые это оплачивают
Скажи мне это прямо в лицо и купи! Медленно,чтобы я видел....
мудень акстись, это никто и не покупает, у тех у кого игра есть в стиме а не как у тебя из зеленого магазина, юбилейное издание получают бесплатно... к сожалению
Да кому он нужен-то господи. Скачал с торрента предыдущую версию и не парюсь.
Да, да, вы покупайте, а мы как-нибудь потом доделаем. Классика Беседки.
Всмысле мы? Вы - вы купили ,вы и доделывайте
Тодд, перелогинься.
А вообще, да, доделываем. В игры Тодда без модов играть тупо нельзя. :)
а где обещанный патч на обливион ремастер с повышением производительности?
Надо несколько раз игру купить
Всё что надо знать о fallout 4 🫵👎
Заголовок неправильный
Fallout 4: Anniversary Edition готовится к патчам - ухудшения уже на подходе
а ведь многие мододелы уже поторопились адаптировать свои моды
Не проще было бы выпустить ремастер? Потратить не много больше времени и чуток заполнить движок , или даже полностью перенести весь мир на новый движок? А......
Компания давно скурвилась, за 10 лет она не выпустила ни одной хорошей игры.
Свидетели Говарда продолжают фапать на него и слизывать любой высер
Окоченевший труп не реанимируют, его хоронят.
акYеть, игре 10 лет...они до сих пор патчи клепают... вот так обновление! вот это масштаб!
патчи поди тоже юбилейные ? ну это не серьезно ...
честно, я не могу даже представить, что должно быть в этом издании, чтобы заставило проходить игру заново... установил, посмотрел - ничего нового и путного не увидел, удалил.