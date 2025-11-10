Fallout 4: Anniversary Edition получила волну негативных отзывов в Steam

Трудно поверить, что с момента выхода Fallout 4 прошло уже целое десятилетие. В 2015 году мы впервые покинули Убежище 111, чтобы исследовать разрушенный войной Бостон, полный супермутантов, роботов и моральных дилемм. Сегодня, ровно десять лет спустя, Bethesda приглашает нас вернуться с большим размахом, или, по крайней мере, пытается это сделать.

Хотя на бумаге Fallout 4: Anniversary Edition выглядела как праздник для фанатов, реальность оказалась гораздо менее оптимистичной. Раздел комментариев под официальным объявлением Bethesda был залит волной негативных отзывов. Больше всего эмоций вызвал вопрос совместимости с модами – сообщество указывает, что новое обновление снова их сломало, а Bethesda даже не предоставила отдельной версии игры для тех, кто хочет остаться на старой сборке.

Часть игроков также подчёркивает, что обновление не приносит существенных технических улучшений, таких как поддержка DLSS или HDR, концентрируясь на платном контенте из Creation Club.

Среди комментариев встречались мнения, что студия больше заботится о продаже новых «творений», чем о реальных улучшениях игры один из пользователей кратко подытожил юбилейное обновление: «это буквально целая куча ничего». Дополнительным источником недовольства стала цена пакета фанаты сочли, что суммы слишком высоки для контента, который часть сообщества воспринимает просто как «набор платных модов».

Не обошлось и без сообщений о технических проблемах после обновления – игроки жалуются на ошибки в меню Creations, долгое время загрузки и нестабильную работу игры. В результате в сети преобладает ощущение, что вместо юбилейного подарка Bethesda доставила обновление, которое принесло больше разочарования, чем радости. Волна критики не ограничилась упомянутым разделом комментариев. Как можно заметить, количество негативных отзывов на Fallout 4 в Steam значительно выросло в день выхода юбилейного издания, и, вероятно, в ближайшие дни эта тенденция сохранится.