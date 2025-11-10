Fallout 4: Anniversary Edition получила волну негативных отзывов в Steam

Трудно поверить, что с момента выхода Fallout 4 прошло уже целое десятилетие. В 2015 году мы впервые покинули Убежище 111, чтобы исследовать разрушенный войной Бостон, полный супермутантов, роботов и моральных дилемм. Сегодня, ровно десять лет спустя, Bethesda приглашает нас вернуться с большим размахом, или, по крайней мере, пытается это сделать.
Хотя на бумаге Fallout 4: Anniversary Edition выглядела как праздник для фанатов, реальность оказалась гораздо менее оптимистичной. Раздел комментариев под официальным объявлением Bethesda был залит волной негативных отзывов. Больше всего эмоций вызвал вопрос совместимости с модами – сообщество указывает, что новое обновление снова их сломало, а Bethesda даже не предоставила отдельной версии игры для тех, кто хочет остаться на старой сборке.
Часть игроков также подчёркивает, что обновление не приносит существенных технических улучшений, таких как поддержка DLSS или HDR, концентрируясь на платном контенте из Creation Club.
Среди комментариев встречались мнения, что студия больше заботится о продаже новых «творений», чем о реальных улучшениях игры один из пользователей кратко подытожил юбилейное обновление: «это буквально целая куча ничего». Дополнительным источником недовольства стала цена пакета фанаты сочли, что суммы слишком высоки для контента, который часть сообщества воспринимает просто как «набор платных модов».
Не обошлось и без сообщений о технических проблемах после обновления – игроки жалуются на ошибки в меню Creations, долгое время загрузки и нестабильную работу игры. В результате в сети преобладает ощущение, что вместо юбилейного подарка Bethesda доставила обновление, которое принесло больше разочарования, чем радости. Волна критики не ограничилась упомянутым разделом комментариев. Как можно заметить, количество негативных отзывов на Fallout 4 в Steam значительно выросло в день выхода юбилейного издания, и, вероятно, в ближайшие дни эта тенденция сохранится.
Как неожиданно. Очередная Edition версия для игр Беседки, в которой к прошлой версиии добавлен очередной набор модов от пользователей и которая ломает установку массы других модов.
Не смотря на то что Беседка всегда поддерживала модификации в своих играх и выпускала инструментарии и даже гайды тут они поступили максимально тупо, вот реально что им мешало выпустить отдельную версию и все были бы довольны, просто в библиотеке выбираешь что надо и ставишь.
Ладно кто уже сто лет играет с модами давно скачал пиратку и не парится а кто только знакомится с игрой и захочет накатить моды хрен у него это выйдет на стимовской лицензии а откат до версии 163 это еще более геморройное занятие чем тупо скачать пиратку нужной версии, установить и больше не парится.
Снова беседка покушать братишкам принесла, а они нос воротят? Ууу какие.
Где-то уже такое было...
всё равно купят
а сколько цена?
20 долларов или 1500 рублей ключ-активация для РФ
это типа даже если уже есть обычная 4-ка со всеми дополнениями надо отдельно покупать эту версию за 20-ку?
да ладно