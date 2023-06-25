Fallout 4 демонстрируется с технологией NVIDIA DLSS 3 Frame Generation

Моддер PureDark выпустил видео, демонстрирующее работу Fallout 4 с DLSS 3 Frame Generation от NVIDIA. DLSS 3 может удвоить производительность в Fallout 4, позволяя ПК-геймерам наслаждаться постоянными 60fps на различном железе.
Fallout 4 является тяжелой игрой, особенно с модами. DLSS 3 может значительно повысить производительность в ней. Более того, поскольку игра залочена на 60 фпс, ПК-геймеры не заметят никаких серьезных проблем с задержками или визуальными глюками.
PureDark не поделился техническими характеристиками своего ПК. Без DLSS 3 игра падала до средних 50 в различных сценах. Включив DLSS 3, моддер смог удвоить производительность и получить постоянное 60 фпс.
К сожалению, в настоящее время нет никаких данных о том, когда этот мод станет доступен. И, для тех, кому интересно, моды DLSS 3 для The Last of Us Part I, Jedi Survivor, Elden Ring и Skyrim все еще находятся за стеной Patreon.
Вопрос только зачем? Игра идет даже на GTX 970 на ультрах хорошо. На RTX она пойдет и без DLSS отлично. Смысл от этого DLSS? ЧТоб люди играли в 4к или в 240Гц?
Эпоха 4K. Много старых игр не очень хорошо работают в 4K даже на современных видеокартах.
для начала да. в 4к. еще можно использовать DRS от нвидиа для мониторов с меньшим разрешением. качество картинки вырастит весьма заметно. а так же ради сглаживания. ибо DLSS справляется с этим в разы лучше чем TAA и FXAA.
а так же ты видимо забываешь про обилие модов к игре. стоит доверху напичкать её сверхполигональными моделями и текстурами 4к и 8к и боюсь даже 4090 начнет чувствовать себя плохо.
Моды могут очень сильно повлиять на фпс. Да и есть карточки вроде мобильных 4050 и 4060, они уже не настолько производительные, чтобы даже в 1440 нормально играть.
Мобильная 4050 легко переварит ф4 в 1440р на ультрах, она мощнее мобильной 3060.
Мне вот интересно - почему Беседка не провернула с Фоллаут 4 тоже самое,что и со Скайримом? Переиздания,улучшения и т.д.Игра же так или иначе пользуется популярностью.
Потому, что вышел Fallout 76... а у Скайрима еще долго не будет приемника в серии
А TES онлайн? Это же вроде по сути тот же Скайрим?
длсс нужен когда хочется 100+фпс
у людей которые играют в 30 не будет денег на 4080
Полезно, конечно. У меня с трассировкой лучей игра на RTX 2080 показывала чуть ли не слайд-шоу в 4K.
в фолауте 4 трассировка.. моды чтоли? не удивительно тогда
пресет для reshade не более