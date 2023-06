Fallout 4 демонстрируется с технологией NVIDIA DLSS 3 Frame Generation ©

Моддер PureDark выпустил видео, демонстрирующее работу Fallout 4 с DLSS 3 Frame Generation от NVIDIA. DLSS 3 может удвоить производительность в Fallout 4, позволяя ПК-геймерам наслаждаться постоянными 60fps на различном железе.



Fallout 4 является тяжелой игрой, особенно с модами. DLSS 3 может значительно повысить производительность в ней. Более того, поскольку игра залочена на 60 фпс, ПК-геймеры не заметят никаких серьезных проблем с задержками или визуальными глюками.



PureDark не поделился техническими характеристиками своего ПК. Без DLSS 3 игра падала до средних 50 в различных сценах. Включив DLSS 3, моддер смог удвоить производительность и получить постоянное 60 фпс.

К сожалению, в настоящее время нет никаких данных о том, когда этот мод станет доступен. И, для тех, кому интересно, моды DLSS 3 для The Last of Us Part I, Jedi Survivor, Elden Ring и Skyrim все еще находятся за стеной Patreon.