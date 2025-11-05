Fallout 4 получит масштабное обновление перед юбилейным релизом

С 6 по 10 ноября в Fallout 4 и сервисе Creation Club будет временно приостановлена работа с модами. Разработчики рекомендуют игрокам на этот период отключить весь пользовательский контент, особенно те моды, которые влияют на главное меню игры.
Как и в случае с Skyrim, в Fallout 4: Anniversary Edition появится обновленное меню творений, которое упростит процесс загрузки контента. Изменения затронут не только систему модов, но и геймплейные аспекты. В частности, точность системы V.A.T.S. будет унифицирована для всех платформ и больше не будет опускаться до нулевого значения. Также разработчики исправят проблемы с NPC — эффекты, изменяющие их внешний вид, больше не будут вызывать сбои в работе игры.
Отдельное внимание уделено поддержке сверхшироких мониторов — игра будет корректно работать на таких дисплеях.
Напомним, что Fallout 4: Anniversary Edition выйдет 10 ноября в честь десятилетия игры. Анонс состоялся в рамках «Дня Fallout». Также стало известно, что четвертая часть появится на Nintendo Switch 2, а в начале 2026 года Fallout 76 получит улучшенные версии для PS5 и Xbox Series.
очередное бесполезное обновление Беседки которое сломает моды, а релиз Anniversary Edition добьет выживших
Наоборот, они стараются сделать лучшую совместимость с модами. В описании именно это и описано.
Да хватит ныть за моды после каждого обновления таких игр. Через месяц актуальное мод сообщество уже обновит всё.
Они стараются сделать совместимость со своим магазинов модов к обычным модам это отношение не имете, так как любая обнов как раз ломает моды, большинство модов сделаны под версию 1.10.163.0. с тех пор беседка выпустила уже две бесполезные обновы, эта будет третья.
Сто пудова кроме модов ничего не добавят, они вылеты на РТХ картах так и не починили
и не починят, есть дела поважнее - запихнуть кучу бесполезных модов и продать это всё под новым горделивым названием
Наиграл больше 1000 часов чисто в ваниле. Хз, что там должны сделать, чтобы я захотел еще разок пройти игру.
Играть в ванилу? Ну ты и мазохист
чел просто выбрал быть счастливым
А че Тод правильно делает у Скайрима было три издания почему бы Fallout 4 тоже три разных издания не запилить, ведь это последние действительно классные игры от Беседки которые стоят покупки.
Но качать я это издание естественно не буду, меня устраивает моя версия с тонной модов и опять же тонна исправленных косяков и багов замечу не патчами а именно модами, я уж не говорю про кучу мелких модов которые просто делают многие функции значительно удобнее, простой пример мод который значительно ускоряет загрузку текста в терминалах, по дефолту тест появляется очень медленно конечно можно нажать на ввод и тест сразу загрузится но зачем мне этот геморрой, мод который ускоряет вход и выход из силовой брони, мод который выводит нормальное окно о нападении на поселение а не как по дэфолту появляется маленькая строчка в углу экрана которую тупо можно на заметить, переименование оружия брони и т.д. прямо в инвентаре и таких модов у меня просто тонна, которые реально добавляют кучу полезных функций и делают геймплей занчительно удобней а не эти бесполезные патчи не говоря про более функциональные в виде мода на диалоги интерфейс инвентарь и т.д.
ещё бы норм патчи завезли бы
Опять модопад...
Отдельное внимание уделено поддержке сверхшироких мониторов — игра будет корректно работать на таких дисплеях. так это уже было
"масштабное обновление перед юбилейным релизом"?Это те обновления которые на х... ломают игру?