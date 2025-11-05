Fallout 4 получит масштабное обновление перед юбилейным релизом

С 6 по 10 ноября в Fallout 4 и сервисе Creation Club будет временно приостановлена работа с модами. Разработчики рекомендуют игрокам на этот период отключить весь пользовательский контент, особенно те моды, которые влияют на главное меню игры.

Как и в случае с Skyrim, в Fallout 4: Anniversary Edition появится обновленное меню творений, которое упростит процесс загрузки контента. Изменения затронут не только систему модов, но и геймплейные аспекты. В частности, точность системы V.A.T.S. будет унифицирована для всех платформ и больше не будет опускаться до нулевого значения. Также разработчики исправят проблемы с NPC — эффекты, изменяющие их внешний вид, больше не будут вызывать сбои в работе игры.

Отдельное внимание уделено поддержке сверхшироких мониторов — игра будет корректно работать на таких дисплеях.

Напомним, что Fallout 4: Anniversary Edition выйдет 10 ноября в честь десятилетия игры. Анонс состоялся в рамках «Дня Fallout». Также стало известно, что четвертая часть появится на Nintendo Switch 2, а в начале 2026 года Fallout 76 получит улучшенные версии для PS5 и Xbox Series.