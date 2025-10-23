Fallout 4 выйдет в юбилейном издании 10 ноября

Во время презентации Fallout Day Showcase компания Bethesda Game Studios представила юбилейное издание Fallout 4 в честь 10-летия игры. Оно выйдет 10 ноября.
Fallout 4: Anniversary Edition будет включать все дополнения, а также в игру будет добавлен раздел Creations, который принесёт целый ряд тщательно отобранных дополнений, модов и других улучшений и изменений.
Anniversary Edition включает в себя все дополнения и расширения, выпущенные для игры в последующие годы:
- Vault-Tec Workshop
- Far Harbor
- Automatron
- Nuka-World
- Contraptions Workshop
- Wasteland Workshop
В Anniversary Edition в Fallout 4 будет добавлено более 150 творений, а Bethesda также объявила, что в игре будут представлены ранее не выпущенные предметы, чтобы поддерживать ощущение новизны. Эти предметы можно будет найти в новом меню, добавленном в предстоящем обновлении Fallout 4 — для получения этого контента Anniversary Edition не понадобится.
Также стало известно, что Fallout 4 выйдет на Nintendo Switch 2, что станет первым случаем в истории выхода игры Fallout на платформе Nintendo.
слыш, купи
Моды за бабосы это заЫбок. Консольшики одобряют, им не привыкать платить за то что у нормальных игроков бесплатно.......это я про патчи/онлайн/облачные сохранения.
Осталось только баги 10 летней давности не исправлять для аутентичности.
Так этого они и не будут делать. Модерн уже сделали все за них, как смогли.
Они опять тупо моды продают? Понять теперь почему они поломали моды прошлым обновлением. Что бы их потом продать.
Впрочем, давно хотел перепройти, теперь будет повод. Но скорей всего пираткой.
Ага, что бы править и править эти 150 модов самим. Им легче так их кинуть, а не "ломать".
Интересно Тодик покупает себе только ношенные носки))
ждем 11.11.2031 ! угадайте чтобы что купить
Fus Ro Dah Edition
Second Anniversary Edition!
Наконец-то супер спешл эдишн для фоллаут
Да, кайф
Надеюсь все баги за 10 лет тоже будут в комплекте
Это бонус за предзаказ 🤣🤣🤣
Ахах. Новый пылесос? Сначала Skyrim три раза переиздавали, теперь за Fallout взялись?!
Ох, Bethesda снова решила повторить старый трюк со скайримом, как будто это не тот же самый пирог, только в обновлённой упаковке! Но, знаете, как это бывает фанаты, они же как мухи на мёд. Всё равно купят, даже если бабушка уже сто раз этот пирог пекла. Неужели так сложно взять и выпустить новую часть?
Зачем покупать? Тут будет скорее всего как со скайримом, купил все длс, и получаешь новое издание бесплатно, или обновляешься не за фулл прайс, если не все взял.
И то верно.