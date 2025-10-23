Fallout 4 выйдет в юбилейном издании 10 ноября

Во время презентации Fallout Day Showcase компания Bethesda Game Studios представила юбилейное издание Fallout 4 в честь 10-летия игры. Оно выйдет 10 ноября.

Fallout 4: Anniversary Edition будет включать все дополнения, а также в игру будет добавлен раздел Creations, который принесёт целый ряд тщательно отобранных дополнений, модов и других улучшений и изменений.

Anniversary Edition включает в себя все дополнения и расширения, выпущенные для игры в последующие годы:

Vault-Tec Workshop

Far Harbor

Automatron

Nuka-World

Contraptions Workshop

Wasteland Workshop

В Anniversary Edition в Fallout 4 будет добавлено более 150 творений, а Bethesda также объявила, что в игре будут представлены ранее не выпущенные предметы, чтобы поддерживать ощущение новизны. Эти предметы можно будет найти в новом меню, добавленном в предстоящем обновлении Fallout 4 — для получения этого контента Anniversary Edition не понадобится.

Также стало известно, что Fallout 4 выйдет на Nintendo Switch 2, что станет первым случаем в истории выхода игры Fallout на платформе Nintendo.