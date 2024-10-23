Fallout: London достигла 1 миллиона скачиваний

В огромной вселенной дополнений к видеоиграм лишь немногих ждали с таким же нетерпением, как Fallout: London. Этот амбициозный проект, вызывающий восторг как у геймеров, так и у моддеров, обещает наполнить классическую серию Fallout суровой сущностью постапокалиптического Лондона.

Если мощеные улицы облученной Британии кажутся привлекательными, вы не одиноки. Разработчики из Team FOLON сообщили, что модификация достигла 1 миллиона скачиваний в GOG. По такому случаю команда выпустила новый трейлер.