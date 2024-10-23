Fallout: London достигла 1 миллиона скачиваний

В огромной вселенной дополнений к видеоиграм лишь немногих ждали с таким же нетерпением, как Fallout: London. Этот амбициозный проект, вызывающий восторг как у геймеров, так и у моддеров, обещает наполнить классическую серию Fallout суровой сущностью постапокалиптического Лондона.
Если мощеные улицы облученной Британии кажутся привлекательными, вы не одиноки. Разработчики из Team FOLON сообщили, что модификация достигла 1 миллиона скачиваний в GOG. По такому случаю команда выпустила новый трейлер.
Очень рад что фалыч жив и прогрессирует. С удовольствием вспоминаю время в игре. Атмосферная игра.
А толку? Судя по отзывам после последнего патча вылетовстало вроде ещё больше.
Смысл в том,что игра сама по себе довольно интересная,в отличии от многих распиаренных модов на вегас,а по размеру на полноценное длс тянет.Вылеты же они постепенно уменьшат,разработку никто не бросает и связь с народом держат.
Это не игра,а мод.
Пока не исправят постоянные вылеты и сломаныне квесты, смысла нет вообще пытатсья в неё играть. Через пол годика или год, возможно.