ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 21 235 оценок

Fallout: London достигла 1 миллиона скачиваний

monk70
Новости

В огромной вселенной дополнений к видеоиграм лишь немногих ждали с таким же нетерпением, как Fallout: London. Этот амбициозный проект, вызывающий восторг как у геймеров, так и у моддеров, обещает наполнить классическую серию Fallout суровой сущностью постапокалиптического Лондона.

Если мощеные улицы облученной Британии кажутся привлекательными, вы не одиноки. Разработчики из Team FOLON сообщили, что модификация достигла 1 миллиона скачиваний в GOG. По такому случаю команда выпустила новый трейлер.

2
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
User 4

Очень рад что фалыч жив и прогрессирует. С удовольствием вспоминаю время в игре. Атмосферная игра.

0
Sidorovich12

А толку? Судя по отзывам после последнего патча вылетовстало вроде ещё больше.

-1
samosan

Смысл в том,что игра сама по себе довольно интересная,в отличии от многих распиаренных модов на вегас,а по размеру на полноценное длс тянет.Вылеты же они постепенно уменьшат,разработку никто не бросает и связь с народом держат.

0
longerr2007 samosan

Это не игра,а мод.

-2
Sidorovich12 samosan

Пока не исправят постоянные вылеты и сломаныне квесты, смысла нет вообще пытатсья в неё играть. Через пол годика или год, возможно.

0