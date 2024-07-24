Модификация Fallout: London выйдет завтра, 25 июля

Если вы ждали выхода амбициозного мода Fallout: London, то для вас хорошие новости — она выйдет уже завтра, 25 июля. Мод, рассказывающий совершенно оригинальную историю, происходящую по ту сторону океана, находится в разработке с 2019 года и пережил множество взлетов и падений. К счастью, ожидание того, что же сделали разработчики из Team FOLON, почти закончилось.

С выходом Fallout: London это положит конец пятилетнему проекту. Мод фактически является своей собственной игрой; его новый сеттинг был создан с нуля разработчиками из FOLON, и в нем есть уникальные квесты, озвученные персонажи, оригинальная музыка и многое другое. Только в этом году судьба мода была поставлена ​​под вопрос, когда Bethesda внезапно выпустила обновление следующего поколения для Fallout 4. Team FOLON объявила, что обновление, скорее всего, полностью сломает Fallout: London, и поэтому команде пришлось отложить проект на неопределенный срок. Хотя у нас теперь есть дата выхода Fallout: London, игрокам все равно придется откатить свою копию Fallout 4 до версии до обновления следующего поколения. Инструкции о том, как это сделать, можно найти на официальном сайте мода.