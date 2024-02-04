Представлено почти полчаса геймплея фанатского ремейка Fallout 3: The Pitt

Capital Wasteland Team, команда фанатов, работающая над ремейком Fallout 3 на движке Fallout 4, представила 24-х минутный геймплейный трейлер The Pitt, одного из сюжетных дополнений Fallout 3 в рамках фестиваля модов C3. В демонстрации игрового процесса показано как Выживший ловит на Пип-Бой аварийную частоту Вернера, спасает его от рейдеров, а после выкупает рабов, чтобы заполучить их одежду и тайно проникнуть в Питт под видом раба.
Ближе к концу демонстрации представлена новая локация, которой не было в оригинале. Согласно заявлению команды, эта локация будет использована для строительства поселения после завершения основной сюжетной линии. Стоит отметить, что представленный видеоролик не является финальным, поскольку в нём можно заметить такие ошибки как отсутствия липсинга (движения губ персонажей) и характерных для обитателей Питта кожных заболеваний, но команда уверяет, что к релизу эти ошибки будут исправлены.
Capital Wasteland Team надеется выпустить ремейк The Pitt как отдельный мод для Fallout 4 до конца 2024 года. На данный момент они выпустили полноценный ремейк Fallout 3: Point Lookout как отдельный мод, скачать который вы можете здесь.
Если команде действительно получится завершить мод до конца 2024 года, то в таком случае фанатов серии Fallout ждёт два крупных фанатских проекта в этом году - Fallout: London, мод размером с полноценную игру, который должен выйти 23 апреля, и уже упомянутый ремейк The Pitt. Помимо прочего в этом году должно выйти несколько крупных обновлений для Fallout 76 (одна из которых также связана с тематикой Питта), а 12 апреля должен выйти официальный сериал по вселенной Fallout, так что фанатом будет чем развлечься во время ожидания Fallout 5, который выйдет не раньше The Elder Scrolls VI.
Хотелось бы официальный ремейк Fallout 3. На движке от Starfield, с нормальной шутерной механикой (как бы я не любил игру, сейчас играть в неё невозможно - особенно, без V.A.T.S.), снятым потолком уровня (после тридцати уже нет мотивации играть дальше).
Была бы GOTY 2024, да и Fallout 4 за пояс бы запихнула.