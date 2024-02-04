Представлено почти полчаса геймплея фанатского ремейка Fallout 3: The Pitt

Capital Wasteland Team, команда фанатов, работающая над ремейком Fallout 3 на движке Fallout 4, представила 24-х минутный геймплейный трейлер The Pitt, одного из сюжетных дополнений Fallout 3 в рамках фестиваля модов C3. В демонстрации игрового процесса показано как Выживший ловит на Пип-Бой аварийную частоту Вернера, спасает его от рейдеров, а после выкупает рабов, чтобы заполучить их одежду и тайно проникнуть в Питт под видом раба.

Ближе к концу демонстрации представлена новая локация, которой не было в оригинале. Согласно заявлению команды, эта локация будет использована для строительства поселения после завершения основной сюжетной линии. Стоит отметить, что представленный видеоролик не является финальным, поскольку в нём можно заметить такие ошибки как отсутствия липсинга (движения губ персонажей) и характерных для обитателей Питта кожных заболеваний, но команда уверяет, что к релизу эти ошибки будут исправлены.

Питт считается одним из наименее благоприятных мест для жительства во вселенной Fallout.

Capital Wasteland Team надеется выпустить ремейк The Pitt как отдельный мод для Fallout 4 до конца 2024 года. На данный момент они выпустили полноценный ремейк Fallout 3: Point Lookout как отдельный мод, скачать который вы можете здесь.

Если команде действительно получится завершить мод до конца 2024 года, то в таком случае фанатов серии Fallout ждёт два крупных фанатских проекта в этом году - Fallout: London, мод размером с полноценную игру, который должен выйти 23 апреля, и уже упомянутый ремейк The Pitt. Помимо прочего в этом году должно выйти несколько крупных обновлений для Fallout 76 (одна из которых также связана с тематикой Питта), а 12 апреля должен выйти официальный сериал по вселенной Fallout, так что фанатом будет чем развлечься во время ожидания Fallout 5, который выйдет не раньше The Elder Scrolls VI.