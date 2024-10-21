Разработка фанатского ремейка Fallout прекращена

Разработчики модификации Fallout: Vault 13 для Fallout 4 объявили об отмене проекта. Анонс был сделан в социальных сетях авторов. Основатель проекта под ником culinwino объяснил, что причиной стали несколько факторов, включая выгорание разработчиков, трудности с наймом и удержанием команды, а также изменения в личной жизни участников. Он подчеркнул, что никаких запретов со стороны Bethesda не было, и причиной стала неправильная оценка собственных возможностей.

В ближайшее время команда выпустит все наработки, включая незавершённый контент, и не возражает, если кто-то решит продолжить разработку. Модификация Vault 13 разрабатывалась более двух лет и должна была перенести сюжет оригинальной Fallout на движок Fallout 4. В августе этого года была выпущена демоверсия, в которой можно было исследовать город Шэйди Сэндс и выполнить несколько первых сюжетных квестов.