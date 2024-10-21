Разработка фанатского ремейка Fallout прекращена

Разработчики модификации Fallout: Vault 13 для Fallout 4 объявили об отмене проекта. Анонс был сделан в социальных сетях авторов. Основатель проекта под ником culinwino объяснил, что причиной стали несколько факторов, включая выгорание разработчиков, трудности с наймом и удержанием команды, а также изменения в личной жизни участников. Он подчеркнул, что никаких запретов со стороны Bethesda не было, и причиной стала неправильная оценка собственных возможностей.
В ближайшее время команда выпустит все наработки, включая незавершённый контент, и не возражает, если кто-то решит продолжить разработку. Модификация Vault 13 разрабатывалась более двух лет и должна была перенести сюжет оригинальной Fallout на движок Fallout 4. В августе этого года была выпущена демоверсия, в которой можно было исследовать город Шэйди Сэндс и выполнить несколько первых сюжетных квестов.
Очередные энтузиасты что-то поняли и честно признались, что не могут, и хорошо, что спустя 2 года, а не как некоторые.
Вроде разработчиков сталкер 2?
Нет, просто они нашли себе хорошую работу и портфолио стало не нужно.
Особенно на фоне новостей, где не энтузиастов массово увольняют.)
Что и требовалось доказать.
И что ты доказал?
Ого, какая неожиданность (нет)
Увы и ахх.. :(
Да их просто беседка себе на работу взяла что бы сделать официальный ремейк, а не индюшатину
Мечтать не вредно.
Недавно ведь демку выпускали, столько народу набежало хвалить в комментах, рассказывая что всё зашибись, типа пацаны-молодцы и релиз не за горами. Ахахахах. А я говорил что разработка затянется лет на 10 минимум, а тогда выйдет Ф5, и пойдут пацаны переносить на новый движок ещё лет на 5. Недовольные бухтели, минусовали, а что в итоге? Пуф, нет игры. Ремастер второй части под вопросом тоже, там сделано только пара локаций, чуть больше чем здесь но не на много. Подождём, может нейросетку подкачают до сносного уровня помощи в создании игр, если понадобится менее 5-ти лет для создания мода - то уже можно ждать что доделают.
слились, увы
Я когда впервые увидел статью про этот мод уже тогда понял, что у них ничего не получится и разработка мода провалится. А ведь там ещë одни "энтузиасты" переносят 2 Fallout и они вроде как сотрудничали друг с другом а также была поддержка от GOG.
Ухахах)))
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе
Ню вот. А я так ждал. Первая мне нравилась больше чем вторая.
Печально, хотя вполне ожидаемо. Даже те локи, которые они уже сделали, выглядели пустыми, над ними еще работать и работать. А это только начало игры было.