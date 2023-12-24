Релиз Fallout London, мода размером с DLC для Fallout 4, запланирован на 23 апреля 2024 года

Команда Fallout: London, создавшая мод для Fallout 4, размером с DLC, объявила, что это фанатское расширение выйдет 23 апреля. Чтобы отпраздновать это объявление, команда также поделилась новым трейлером.
Fallout: London — это большое расширение для ролевой игры Bethesda. Оно перенесет игроков, как понятно из названия, в посапокалиптический Лондон. Этот мод меняет все: мир, который вы исследуете, фракции, которые вы встретите, истории, за которыми вы следите, людей, с которыми вы сталкиваетесь, крутое оружие, которое вы найдете, и даже существ. Это тотальная конверсия, которая меняет все в игре.