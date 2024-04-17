Сериал Fallout раскрыл каноничную концовку Fallout 4

Сериал Fallout собрал восторженные отзывы критиков и был тепло принят фанатами серии - новая оригинальная история происходит на другом побережье США и не связана сюжетно ни с одной игрой серии, однако несмотря на это имеет множество примечательных лорных событий, отвечающие на одни вопросы и порождающие другие. Одним из ответов на вопрос оказалась концовка Fallout 4.

Действие сериала происходит спустя 9 лет после событий Fallout 4 на западном побережье США (Fallout 4 происходил на восточном). Фанаты пришли к выводу, что каноничной концовкой Fallout 4 является уничтожение Института - то есть либо концовка Братства Стали, либо концовка Минитменов Содружества. Об этом говорит упоминание нахождения подразделения Братства Стали в Содружестве в первом эпизоде сериала, а также появление дирижабля Придвен, который до этого фигурировал в Fallout 4.

Надпись "Придвен" на борту корабля

Примечательно то, что названный в промо-материалом дирижабль носил название Касвеннан, но эта информация оказалась ошибочной - на бору воздушного корабля отчётливо видна надпись Придвен. Эти факты противоречат обещаниям шоураннеров о том, что сериал не будет объявлять концовки других игр. Фанаты также считают, что сериал объявит каноничную концовку Fallout: New Vegas во втором сезоне шоу.