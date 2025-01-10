Слух: Bethesda планировала портировать Fallout 4 на Nintendo Switch

Bethesda Game Studios в свое время «изучала» возможность портирования Fallout 4 на Nintendo Switch, но по неизвестным причинам порт не был реализован. Как пишет Insider-gaming, об этом рассказал инсайдер Имран Хан (Imran Khan) на форуме Resetera.

По словам инсайдера, вопросом создания порта Fallout 4 на Nintendo Switch занимался сам Пит Хайнс до того, как покинул Bethesda после 24 лет работы. Причем Кроме того, он даже попросил подготовить соответствующий анонс о выходе игры на консоли Nintendo. Впрочем, анонса так и не последовало.

По мнению Insider-gaming, речь идет о 2018 годе, именно тогда Хайнс заявил, что игры Bethesda для Switch пользуются «огромной популярностью».

Стоит отметить, что на данный момент на Nintendo Switch из всей серии игр представлена только Fallout Shelter. Возможно, мы увидим Fallout 4 уже на Nintendo Switch 2.