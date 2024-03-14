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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 16 914 оценок

ThreeZero представила фигурку силовой брони из Fallout в красно-белой цветовой гамме Nuka Cola

Gruz_
Новости

Поклонники серии видеоигр Fallout уже могут оформить предварительный заказ на новую фигурку Fallout - T-51 Nuka Cola Power Armor в масштабе 1/6, созданную компанией ThreeZero.

Фигурка оснащена эндоскелетным телом с более чем 35 точками артикуляции и магнитными точками соединения, что позволяет свободно заменять части брони, совместимые со всеми другими фигурками Threezero Fallout Power Armor. Шлем оснащен светодиодной подсветкой, а среди аксессуаров - детально проработанная мужская голова, которую можно менять местами со шлемом, а также фирменная лазерная винтовка AER-9.

Расцветка силовой брони T-51 Nuka Cola выполнена в классической красно-белой цветовой гамме с логотипом популярного напитка Nuka Cola. В сочетании с изысканной техникой покраски Threezero фигурка передает постапокалиптическую эстетику доспехов.

+ ещё 12 картинок

Стоимость 14-дюймовой (прим. 36.8 см) фигурки Nuka Cola Power Armor составляет $429,99. Релиз запланирован на третий квартал этого года.

6
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
AntonTerron

Неплохо

1
Brock_Harrison

надо было бы еще добавить надпись: не для продажи на территории РФ.

-2
Basil44

ты откуда такой красивый?

0