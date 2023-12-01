Трейлер сериала Fallout появится уже завтра? Amazon готовит "важный анонс"

Трейлер телесериала Fallout может появиться завтра, 2 декабря, в 19:25 по МСК: именно с этого момента начался обратный отсчет на YouTube-канале Amazon, где говорилось о грядущем "важном анонсе".
Спустя всего несколько дней после появления первых официальных изображений сериала Fallout мы сможем увидеть его в действии, хотя до выхода на платформе Prime Video, запланированного на 12 апреля 2024 года, остается еще несколько месяцев.
Канонический для вселенной Fallout, сериал производства Amazon будет разворачиваться в 2296 году, спустя 9 лет после событий Fallout 4. Главной героиней сериала станет Люси, девушка в исполнении Эллы Пернелл, которая после долгих лет жизни взаперти в Убежище оказывается вынуждена исследовать поверхность планеты и узнавать, сколько и какие подводные камни ждут ее там.
Не канон-нет выбора персонажа.И не хранилище,а Убежище.
Надеюсь что покажут больше, чем в том тизере