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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 17 136 оценок

Вышел фанатский короткометражный фильм по Fallout

Simple Jack
Новости

Группа фанатов Fallout выпустила короткометражный фильм с подзаголовком Deadweight. 12-минутную ленту можно посмотреть на YouTube.

Действие Fallout Deadweight разворачивается после финала сюжетной кампании четвертой части. Выживший и его пес возвращаются в Убежище 111, где когда-то жил главный герой.

На производство Fallout Deadweight в общей сложности потратили порядка трех лет. Всего в создании было задействовано 15 человек.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Ой извините

Неплохо, но есть фанатские работы и получше. Например, финал "Новой надежды" из ЗВ.

3
as1c

Маску человека муравья стилизовали

2