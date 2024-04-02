Вышел фанатский короткометражный фильм по Fallout

Группа фанатов Fallout выпустила короткометражный фильм с подзаголовком Deadweight. 12-минутную ленту можно посмотреть на YouTube.
Действие Fallout Deadweight разворачивается после финала сюжетной кампании четвертой части. Выживший и его пес возвращаются в Убежище 111, где когда-то жил главный герой.
На производство Fallout Deadweight в общей сложности потратили порядка трех лет. Всего в создании было задействовано 15 человек.
Неплохо, но есть фанатские работы и получше. Например, финал "Новой надежды" из ЗВ.
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