Вышел русификатор для Fallout: London - Rabbit and Pork

Недавно для масштабного мода Fallout: London вышло новое дополнение Rabbit and Pork, которое добавляет новый сюжетный контент в игру.
На это отреагировал пользователь Simbian312, объявив о релизе обновленной версии русификатора. Он уточнил, что текущий перевод выполнен с помощью ИИ, но в дальнейшем будет постепенно исправляться и улучшаться силами сообщества.
Действие Fallout: London разворачивается в постапокалиптической Великобритании. Мод полностью меняет локацию, сеттинг и вводит новых персонажей, фракции и сюжетные линии, предлагая десятки часов совершенно нового контента.
Заголовок перевели как "Порка кролика"?
На поезде уже уехать можно?: А то вечный вылет был. Та и в целом нет репаков значит мод (.)
вчера только начал с поездом нет вопросов
он вроде 3 октября вышел этот русик у фаната тода говарда!