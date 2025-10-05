Вышел русификатор для Fallout: London - Rabbit and Pork

Недавно для масштабного мода Fallout: London вышло новое дополнение Rabbit and Pork, которое добавляет новый сюжетный контент в игру.

На это отреагировал пользователь Simbian312, объявив о релизе обновленной версии русификатора. Он уточнил, что текущий перевод выполнен с помощью ИИ, но в дальнейшем будет постепенно исправляться и улучшаться силами сообщества.



Действие Fallout: London разворачивается в постапокалиптической Великобритании. Мод полностью меняет локацию, сеттинг и вводит новых персонажей, фракции и сюжетные линии, предлагая десятки часов совершенно нового контента.