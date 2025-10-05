ЧАТ ИГРЫ
Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 24 166 оценок

Вышел русификатор для Fallout: London - Rabbit and Pork

AceTheKing AceTheKing

Недавно для масштабного мода Fallout: London вышло новое дополнение Rabbit and Pork, которое добавляет новый сюжетный контент в игру.

Fallout London "Русификатор текста и перевод DLC" [05.10.25] {Simbian312, Akelot}

На это отреагировал пользователь Simbian312, объявив о релизе обновленной версии русификатора. Он уточнил, что текущий перевод выполнен с помощью ИИ, но в дальнейшем будет постепенно исправляться и улучшаться силами сообщества.

Действие Fallout: London разворачивается в постапокалиптической Великобритании. Мод полностью меняет локацию, сеттинг и вводит новых персонажей, фракции и сюжетные линии, предлагая десятки часов совершенно нового контента.

Vurdalak

Заголовок перевели как "Порка кролика"?

4
Scorpion_GamePlay

На поезде уже уехать можно?: А то вечный вылет был. Та и в целом нет репаков значит мод (.)

1
Almost G

вчера только начал с поездом нет вопросов

1
Bait795

он вроде 3 октября вышел этот русик у фаната тода говарда!

1