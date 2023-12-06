Fallout 76 получило крупное обновление Atlantic City

С сегодняшнего дня в Fallout 76 стало доступно обновление Atlantic City. Bethesda открывает новый сезон - пятнадцатый по счету с момента выхода игры в 2018 году. Это одно из самых масштабных обновлений, которое открывает новые возможности для исследования Атлантик-Сити.
Название 15-го сезона - The Big Score или "Большой куш", и он посвящен казино, в честь Атлантик-Сити. Это, безусловно, насыщенное обновление - Bethesda Game Studios (и связанные с ней сторонние разработчики) приложили немало усилий, чтобы привнести в игру большое количество контента, в том числе:
- Две новые локации: Neapolitan Casino и The Boardwalk
- Новые экспедиции: Уклонение от уплаты налогов и Самая сенсационная игра
- Новые фракции: Шоумены, Муниципальные власти и Семья.
В 15-м сезоне Bethesda также изменила способ начала игры для каждого игрока, позволив ему пропустить "обучающую" часть игры и мгновенно получить 20-й уровень, выбрав снаряжение с заранее определенными картами перков, которые помогут ему на этом пути. Также были внесены значительные улучшения в карту базовой игры, в первую очередь в Лес.
После установки обновления игроки получат доступ ко всему новому контенту, десяткам улучшений качества жизни, исправлений ошибок и изменений, а также к новому табло.
Вот размер загружаемого файла для обновления Atlantic City:
- PC (Steam): 36,8 ГБ
- ПК (Microsoft Store): 28,3 ГБ
- PlayStation: 27,3 ГБ
- Xbox: 28,3 ГБ
Начал играть, но что то так геморно как то все, без гринда ресурсов, без правильного билда способностей у меня или урон копеечный или сносят с 2 удара. Либо я такой лох, либо что то делаю не так
нахрена в это играть?
Мне казалось там автолевелинговая система ?
Говорят там сюжет в целом неплохо
Да да, верно,но смотришь на ютубе ролики, люди просто с 1-2 выстрелов убивают мобов, а я так не могу
Они скорее всего легендарки на всяких эвентах выбивают.