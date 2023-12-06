Fallout 76 получило крупное обновление Atlantic City

С сегодняшнего дня в Fallout 76 стало доступно обновление Atlantic City. Bethesda открывает новый сезон - пятнадцатый по счету с момента выхода игры в 2018 году. Это одно из самых масштабных обновлений, которое открывает новые возможности для исследования Атлантик-Сити.

Название 15-го сезона - The Big Score или "Большой куш", и он посвящен казино, в честь Атлантик-Сити. Это, безусловно, насыщенное обновление - Bethesda Game Studios (и связанные с ней сторонние разработчики) приложили немало усилий, чтобы привнести в игру большое количество контента, в том числе:

Две новые локации: Neapolitan Casino и The Boardwalk

Новые экспедиции: Уклонение от уплаты налогов и Самая сенсационная игра

Новые фракции: Шоумены, Муниципальные власти и Семья.

В 15-м сезоне Bethesda также изменила способ начала игры для каждого игрока, позволив ему пропустить "обучающую" часть игры и мгновенно получить 20-й уровень, выбрав снаряжение с заранее определенными картами перков, которые помогут ему на этом пути. Также были внесены значительные улучшения в карту базовой игры, в первую очередь в Лес.

После установки обновления игроки получат доступ ко всему новому контенту, десяткам улучшений качества жизни, исправлений ошибок и изменений, а также к новому табло.

Вот размер загружаемого файла для обновления Atlantic City: