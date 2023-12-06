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Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, MMO
5.3 1 218 оценок

Fallout 76 получило крупное обновление Atlantic City

butcher69
Новости

С сегодняшнего дня в Fallout 76 стало доступно обновление Atlantic City. Bethesda открывает новый сезон - пятнадцатый по счету с момента выхода игры в 2018 году. Это одно из самых масштабных обновлений, которое открывает новые возможности для исследования Атлантик-Сити.

Название 15-го сезона - The Big Score или "Большой куш", и он посвящен казино, в честь Атлантик-Сити. Это, безусловно, насыщенное обновление - Bethesda Game Studios (и связанные с ней сторонние разработчики) приложили немало усилий, чтобы привнести в игру большое количество контента, в том числе:

  • Две новые локации: Neapolitan Casino и The Boardwalk
  • Новые экспедиции: Уклонение от уплаты налогов и Самая сенсационная игра
  • Новые фракции: Шоумены, Муниципальные власти и Семья.

В 15-м сезоне Bethesda также изменила способ начала игры для каждого игрока, позволив ему пропустить "обучающую" часть игры и мгновенно получить 20-й уровень, выбрав снаряжение с заранее определенными картами перков, которые помогут ему на этом пути. Также были внесены значительные улучшения в карту базовой игры, в первую очередь в Лес.

После установки обновления игроки получат доступ ко всему новому контенту, десяткам улучшений качества жизни, исправлений ошибок и изменений, а также к новому табло.

Вот размер загружаемого файла для обновления Atlantic City:

  • PC (Steam): 36,8 ГБ
  • ПК (Microsoft Store): 28,3 ГБ
  • PlayStation: 27,3 ГБ
  • Xbox: 28,3 ГБ
9
6
Fallout 76
14.11.2018
Комментарии: 6
Ваш комментарий
ilyakingcud

Начал играть, но что то так геморно как то все, без гринда ресурсов, без правильного билда способностей у меня или урон копеечный или сносят с 2 удара. Либо я такой лох, либо что то делаю не так

-4
Cryo1986

нахрена в это играть?

-10
XalimoV

Мне казалось там автолевелинговая система ?

0
ilyakingcud Cryo1986

Говорят там сюжет в целом неплохо

1
ilyakingcud XalimoV

Да да, верно,но смотришь на ютубе ролики, люди просто с 1-2 выстрелов убивают мобов, а я так не могу

0
XalimoV ilyakingcud

Они скорее всего легендарки на всяких эвентах выбивают.

1