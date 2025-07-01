Фанатка Fallout сделала из старого компьютера терминал из мира игры

Пользовательница Laura_Beinbrech собрала полноценный терминал из Fallout. За основу она взяла старый корпус от Heathkit H89, выпущенный ещё в конце 70-х, и установила внутрь Linux Mint с ретро-оформлением.

Как рассказала Лора на Reddit, она использует эмулятор Cool Retro Term, чтобы терминал выглядел как классический интерфейс из игровой серии.

Внешне корпус украшен тематическими наклейками RobCo, Нюка-Колы и Волт-боя, а на обоях на рабочем столе герб минитменов из четвёртой части.

На реализацию проекта ушло почти три месяца. В компьютере ещё нет видеокарты, но он уже работает, и Лора успела написать пост о сборке прямо с него: "Тем не менее, он работает с Linux Mint в качестве основной ОС, и я как раз пишу этот пост на Reddit с него".

В будущем она планирует доработать оформление и, возможно, реализовать интерфейс из Fallout 4 на базе открытой прошивки.

Кроме того, недавно Fallout Shelter исполнилось 10 лет. Bethesda поделилась, что игру скачали уже 230 миллионов раз.