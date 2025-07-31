Фаснахт вернулся: в Fallout 76 раздают редкие маски и награды бесплатно

Пока фанаты продолжают ждать хоть каких-то новостей о Fallout 5, Fallout 76 не сбавляет темпов. И хотя старт у игры когда-то был весьма шатким, сегодня это уже полноценное выживание в постапокалипсисе — с новыми активностями, рыбалкой и регулярными ивентами. Один из них, Фаснахт только что стартовал, и это отличный повод вернуться в Аппалачи. Особенно если вы любите бесплатные предметы.

Фаснахт — это ежегодное сезонное событие, которое проходит в небольшом городке Хельвеция. Суть проста: каждый час появляется церемониймейстер, который просит вас найти и уговорить пять протектронов присоединиться к параду. Но роботы не пойдут с вами просто так — каждому нужно помочь: выполнить особое задание, принести нужный предмет или просто развеселить.

Когда команда собрана, начинается самое весёлое и, одновременно, самое опасное — парад. Игроки сопровождают шествие по улицам Хельвеции, отстреливаясь от нападений мутантов, жутких тварей и даже супермутантов-бегемотов. Чем больше протектронов вы защитите, тем ценнее награды: уникальные маски, редкие планы и рецепты, а также возвращение костюмов из прошлых лет.

Событие "Фаснахт" уже стартовало и продлится до 12 августа, так что времени собрать все трофеи — не так уж много. Если вы пропустили прошлые ивенты, это ваш шанс заполучить легендарные маски, которые больше нигде не достать.