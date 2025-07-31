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Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.8 1 606 оценок

Фаснахт вернулся: в Fallout 76 раздают редкие маски и награды бесплатно

butcher69 butcher69

Пока фанаты продолжают ждать хоть каких-то новостей о Fallout 5, Fallout 76 не сбавляет темпов. И хотя старт у игры когда-то был весьма шатким, сегодня это уже полноценное выживание в постапокалипсисе — с новыми активностями, рыбалкой и регулярными ивентами. Один из них, Фаснахт только что стартовал, и это отличный повод вернуться в Аппалачи. Особенно если вы любите бесплатные предметы.

Фаснахт — это ежегодное сезонное событие, которое проходит в небольшом городке Хельвеция. Суть проста: каждый час появляется церемониймейстер, который просит вас найти и уговорить пять протектронов присоединиться к параду. Но роботы не пойдут с вами просто так — каждому нужно помочь: выполнить особое задание, принести нужный предмет или просто развеселить.

Когда команда собрана, начинается самое весёлое и, одновременно, самое опасное — парад. Игроки сопровождают шествие по улицам Хельвеции, отстреливаясь от нападений мутантов, жутких тварей и даже супермутантов-бегемотов. Чем больше протектронов вы защитите, тем ценнее награды: уникальные маски, редкие планы и рецепты, а также возвращение костюмов из прошлых лет.

Событие "Фаснахт" уже стартовало и продлится до 12 августа, так что времени собрать все трофеи — не так уж много. Если вы пропустили прошлые ивенты, это ваш шанс заполучить легендарные маски, которые больше нигде не достать.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
ZAUSA

Ну нахт...

6
Пользователь ВКонтакте

Снова бесплатное дерьмо // Александр Королёв

5
Xx_Diamond_xX

А Скайрим надо покупать?

4
AndrewSolt

Да, там прям на входе в игру проверка наличия Скайрима на аккаунте)

5
Nodas

Сразу все 2 платных издания

Xx_Diamond_xX Nodas

Я надеюсь, что только на ПК...

Саня Цукино Усаги

Никогда не любил этот ивент, слишком долгий и скучный, не понимаю его популярности

1