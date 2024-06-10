В Fallout 76 можно будет сыграть за гуля в 2025 году

В рамках игровой выставки Xbox Showcase Bethesda поделилась дальнейшими планами по развитию Fallout 76, и в первую очередь компания рассказала про первое расширение основной карты мира до национального парка Шеннандоа в обновлении Skyline Valley, которое выйдет уже 12 июля 2024 года.
Но наибольший интерес игроков вызвал анонс новой играбельной расы - гулей. Гули - это люди, которые получили настолько сильное облучение радиацией, что мутировали и стали похожи на зомби из фильмов ужасов. Страшная внешность и ксенофобные отношения жителей пустоши компенсируются тем, что гули могут жить почти неограниченное время, а также перестают получать радиоактивный урон.
В Fallout 76 игроки смогут стать гулями начиная с 50 уровня. Став гулями они больше не смогут получать радиоактивный урон, а также получат уникальные карты способностей, однако потеряют доступ к сюжетной линии Братства Стали и их торговцам.
Потери незаметны, что есть что нету братства стали этого. Однако бонус очень сильный. Должны быть другие минусы которые кроют иммунитет к радиации.