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Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.5 1 388 оценок

В Fallout 76 можно будет сыграть за гуля в 2025 году

Саня Цукино Усаги

В рамках игровой выставки Xbox Showcase Bethesda поделилась дальнейшими планами по развитию Fallout 76, и в первую очередь компания рассказала про первое расширение основной карты мира до национального парка Шеннандоа в обновлении Skyline Valley, которое выйдет уже 12 июля 2024 года.

Но наибольший интерес игроков вызвал анонс новой играбельной расы - гулей. Гули - это люди, которые получили настолько сильное облучение радиацией, что мутировали и стали похожи на зомби из фильмов ужасов. Страшная внешность и ксенофобные отношения жителей пустоши компенсируются тем, что гули могут жить почти неограниченное время, а также перестают получать радиоактивный урон.

В Fallout 76 игроки смогут стать гулями начиная с 50 уровня. Став гулями они больше не смогут получать радиоактивный урон, а также получат уникальные карты способностей, однако потеряют доступ к сюжетной линии Братства Стали и их торговцам.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Потери незаметны, что есть что нету братства стали этого. Однако бонус очень сильный. Должны быть другие минусы которые кроют иммунитет к радиации.

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