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Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.7 1 493 оценки

В Fallout 76 наконец-то добавили животных в лагеря игроков

monk70
Новости

Bethsesda выпустила обновление 1.99 для Fallout 76 на PS4, ПК и Xbox One. Обновление Gleaming Depths вводит рейд Gleaming Depths, 4-звездочный легендарный крафт, питомцев C.A.M.P. и звания игроков, а также балансируют перки, оружие и существ. Помимо этого, патч также улучшает доступность и мутировавшие события.

Краткое описание основных обновлений

  • Рейд Gleaming Depths: новый сложный рейд для игроков на поздних этапах с уникальной механикой, 4-звездочными легендарными наградами и новой системой пингов для командного общения.
  • Питомцы C.A.M.P.: введены настраиваемые спутники кошки и собаки для вашего C.A.M.P., дополненные интерактивными функциями и получением предметов.
  • 4-звездочные легендарные предметы: улучшенные возможности настройки оружия и брони, которые можно получить через рейды, и новые 4-звездочные легендарные существа.
  • Ребаланс карт перков: оптимизированные перки, эффекты масштабирования и обновленные ранги для улучшения доступности и разнообразия сборки.
  • Баланс оружия и боя: скорректирован урон оружия, стоимость AP и сопротивления существ для более плавного игрового процесса.
21
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Fox534

Лучше бы добавили нормальную регистрацию попаданий.

7
AT_Sagor

Ещё бы вернули возможность игру в Steam купить, так вообще бы цены не было.

2
ВыхлопПриоры

Хорошая игра стала.

2
Саня Цукино Усаги

19 сезон выглядит на удивление аппетитным, ради него можно и пофармить.

Они же вроде как еще добавили префиксы для игроков

1
fakis46

а как вообще на новый рейд попасть я не понял=)?

1
Sheffskiy

У меня мутант в лагере (ленивец)

0
Imnogamer

Ни чё си.. Они до сих поддержку этого осуществлянтос.. Беседка могёт-умеет..)

-3
_TEZ_

В неё кстати не мало людей играет, она очень похорошела

2