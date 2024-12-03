В Fallout 76 наконец-то добавили животных в лагеря игроков

Bethsesda выпустила обновление 1.99 для Fallout 76 на PS4, ПК и Xbox One. Обновление Gleaming Depths вводит рейд Gleaming Depths, 4-звездочный легендарный крафт, питомцев C.A.M.P. и звания игроков, а также балансируют перки, оружие и существ. Помимо этого, патч также улучшает доступность и мутировавшие события.

Краткое описание основных обновлений