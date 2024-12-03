В Fallout 76 наконец-то добавили животных в лагеря игроков

Bethsesda выпустила обновление 1.99 для Fallout 76 на PS4, ПК и Xbox One. Обновление Gleaming Depths вводит рейд Gleaming Depths, 4-звездочный легендарный крафт, питомцев C.A.M.P. и звания игроков, а также балансируют перки, оружие и существ. Помимо этого, патч также улучшает доступность и мутировавшие события.
Краткое описание основных обновлений
- Рейд Gleaming Depths: новый сложный рейд для игроков на поздних этапах с уникальной механикой, 4-звездочными легендарными наградами и новой системой пингов для командного общения.
- Питомцы C.A.M.P.: введены настраиваемые спутники кошки и собаки для вашего C.A.M.P., дополненные интерактивными функциями и получением предметов.
- 4-звездочные легендарные предметы: улучшенные возможности настройки оружия и брони, которые можно получить через рейды, и новые 4-звездочные легендарные существа.
- Ребаланс карт перков: оптимизированные перки, эффекты масштабирования и обновленные ранги для улучшения доступности и разнообразия сборки.
- Баланс оружия и боя: скорректирован урон оружия, стоимость AP и сопротивления существ для более плавного игрового процесса.
Лучше бы добавили нормальную регистрацию попаданий.
Ещё бы вернули возможность игру в Steam купить, так вообще бы цены не было.
Хорошая игра стала.
19 сезон выглядит на удивление аппетитным, ради него можно и пофармить.
Они же вроде как еще добавили префиксы для игроков
а как вообще на новый рейд попасть я не понял=)?
У меня мутант в лагере (ленивец)
Ни чё си.. Они до сих поддержку этого осуществлянтос.. Беседка могёт-умеет..)
В неё кстати не мало людей играет, она очень похорошела