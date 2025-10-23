Анонсировано расширенное специальное издание Fallout: New Vegas - 15th Anniversary Bundle

Если вы большой поклонник Fallout New Vegas, спин-оффа, созданного Obsidian Entertainment, вы наверняка будете рады узнать, что Bethesda решила отметить пятнадцатилетие ролевой игры особым образом. Компания анонсировала Anniversary Bundle — новое специальное издание игры с множеством коллекционных предметов.
Вот список содержимого этого набора Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle:
- Fallout: New Vegas: Ultimate Edition (код для ПК)
- Статуэтка Виктора: 20-сантиметровая ПВХ-статуэтка, изображающая дружелюбного секьюритрона.
- Карточки результатов Дока Митчелла (набор 8x8): Набор карточек результатов, идентичных тем, что встречаются в сюжетной линии New Vegas.
- Эмалированный значок «Волт-Бой» (4 см).
- Нашивка «Мохаве Экспресс» (9x5 см).
- Нашивка «Разведка NRC» (8x9 см).
- Коллекционная коробка: подарочная коробка в ретро-стиле, созданная Bethesda эксклюзивно к юбилею.
Bethesda пока не объявила, когда эта физическая версия RPG поступит в продажу, но подтверждено, что предзаказы откроются в ближайшие несколько часов, так что фанаты смогут приобрести копию.
а чо сумки не буит
Лучше бы игру обновили.
Ну а так - 155$. Из них 153 - за Виктора.
могли бы колоду карт для каравана положить как в оригинальном релизе.
Это на 20-летие приберегут, без ремастера к тому времени конечно же.
Специальный Fallout: New Vegas - Слыш купи Bundle. 90% стоимости которого это фигурка. Так себе, честно говоря.
Не куплю, вот Скайрим бы купил. Это нет.
Атракцион невиданной щедрости от Тода мы хотим Remastered new Vegas Тодд да зачем он вам нужен я решил без ремастера продать игру заного 🤣🤣🤣
Да когда же они уже сделают продолжение? Сейчас же нет препятствий, нет, у них с жуками борьба в приоритете
Позорники.