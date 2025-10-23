Анонсировано расширенное специальное издание Fallout: New Vegas - 15th Anniversary Bundle

Если вы большой поклонник Fallout New Vegas, спин-оффа, созданного Obsidian Entertainment, вы наверняка будете рады узнать, что Bethesda решила отметить пятнадцатилетие ролевой игры особым образом. Компания анонсировала Anniversary Bundle — новое специальное издание игры с множеством коллекционных предметов.

Вот список содержимого этого набора Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle:

Fallout: New Vegas: Ultimate Edition (код для ПК)

Статуэтка Виктора: 20-сантиметровая ПВХ-статуэтка, изображающая дружелюбного секьюритрона.

Карточки результатов Дока Митчелла (набор 8x8): Набор карточек результатов, идентичных тем, что встречаются в сюжетной линии New Vegas.

Эмалированный значок «Волт-Бой» (4 см).

Нашивка «Мохаве Экспресс» (9x5 см).

Нашивка «Разведка NRC» (8x9 см).

Коллекционная коробка: подарочная коробка в ретро-стиле, созданная Bethesda эксклюзивно к юбилею.

Bethesda пока не объявила, когда эта физическая версия RPG поступит в продажу, но подтверждено, что предзаказы откроются в ближайшие несколько часов, так что фанаты смогут приобрести копию.