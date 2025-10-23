ЧАТ ИГРЫ
Fallout: New Vegas 18.10.2010
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 11 446 оценок

Анонсировано расширенное специальное издание Fallout: New Vegas - 15th Anniversary Bundle

monk70 monk70

Если вы большой поклонник Fallout New Vegas, спин-оффа, созданного Obsidian Entertainment, вы наверняка будете рады узнать, что Bethesda решила отметить пятнадцатилетие ролевой игры особым образом. Компания анонсировала Anniversary Bundle — новое специальное издание игры с множеством коллекционных предметов.

Вот список содержимого этого набора Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle:

  • Fallout: New Vegas: Ultimate Edition (код для ПК)
  • Статуэтка Виктора: 20-сантиметровая ПВХ-статуэтка, изображающая дружелюбного секьюритрона.
  • Карточки результатов Дока Митчелла (набор 8x8): Набор карточек результатов, идентичных тем, что встречаются в сюжетной линии New Vegas.
  • Эмалированный значок «Волт-Бой» (4 см).
  • Нашивка «Мохаве Экспресс» (9x5 см).
  • Нашивка «Разведка NRC» (8x9 см).
  • Коллекционная коробка: подарочная коробка в ретро-стиле, созданная Bethesda эксклюзивно к юбилею.

Bethesda пока не объявила, когда эта физическая версия RPG поступит в продажу, но подтверждено, что предзаказы откроются в ближайшие несколько часов, так что фанаты смогут приобрести копию.

ДЕНИСКА_омск

а чо сумки не буит

5
Кроллег

Лучше бы игру обновили.

Ну а так - 155$. Из них 153 - за Виктора.

4
TrustingDonald

могли бы колоду карт для каравана положить как в оригинальном релизе.

2
GayFish

Это на 20-летие приберегут, без ремастера к тому времени конечно же.

4
Truthful Zaman

Специальный Fallout: New Vegas - Слыш купи Bundle. 90% стоимости которого это фигурка. Так себе, честно говоря.

2
Glukinc

Не куплю, вот Скайрим бы купил. Это нет.

2
Punisher1

Атракцион невиданной щедрости от Тода мы хотим Remastered new Vegas Тодд да зачем он вам нужен я решил без ремастера продать игру заного 🤣🤣🤣

1
mxorganic

Да когда же они уже сделают продолжение? Сейчас же нет препятствий, нет, у них с жуками борьба в приоритете

1
F0XDIE

Позорники.