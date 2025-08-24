ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fallout: New Vegas 18.10.2010
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 11 247 оценок

Fallout: New Vegas сравнили со вторым сезоном сериала

AceTheKing AceTheKing

Недавно Amazon представила первый трейлер второго сезона сериала "Фоллаут", подтвердив, что действие будет разворачиваться в знаменитом Нью-Вегасе.

Журналисты IGN сделали детальное сравнение локаций с оригинальной игрой Fallout: New Vegas и отметили высокую степень узнаваемости мест, но с творческими изменениями. Например, знаменитая статуя динозавра "Динки" теперь развёрнута в сторону отеля, что вызвало бурное обсуждение среди фанатов.

В трейлере второго сезона "Fallout" фанаты заметили реткон лора New Vegas

Несмотря на определённые отличия, общая атмосфера постапокалиптического Лас-Вегаса передана максимально точно - с характерными неоновыми вывесками, разрушенными зданиями и узнаваемыми ориентирами.

Премьера второго сезона состоится 17 декабря 2025 года.

8
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Vasya Kularesov

Прям на днюху подарочек...

1
saksnboom

ну для сравнительных скринов могли бы и HD пак текстур прикрутить, симпатичности для